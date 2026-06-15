POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac

Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?

Esej na maturi iz Hrvatskog – strah i trepet mnogih maturanata. Ispit koji ne traži samo pročitane lektire, nego i povezivanje teorije i povijesti književnosti, poznavanje gramatike, pismeno izražavanje.

Upravo o njemu ovisi puno toga, pa se vjerojatno želiš dobro pripremiti i analizirati svako djelo na popisu za esej. Što bi se dogodilo, hipotetski, kad bi se za maturu pripremao lik koji jako brije na financije? Njegov stil učenja bi, zasigurno, bio da sve analizira kroz prizmu novca.

Upravo smo takvu situaciju uprizorili u videu. Naš protagonist je 'finance bro' koji čak ni u pripremi za maturu ne prestaje razmišljati o štednji, imovini i kapitalu. On se jako nada da će na eseju biti Posljednji Stipančići, jer mu je njihova financijska situacija bila jako zanimljiva.

- Jel' ti kužiš da oni nisu imali nikakvu oročenu štednju? Izvor prihoda je bio jedan - njihov stari, Ante, a Juraj najveći potrošač. Nema te imovine koju on ne bi uspio potrošiti. I na kraju završi kao konobar, rekao je naš protagonist u videu.

Vi možda niti ne znate što je oročena štednja, ali naš 'finance bro' je itekako dobro upoznat s njom. Riječ je o najčešće korištenom obliku štednje, pri kojemu oročavate novac u kreditnoj instituciji s određenom kamatnom stopom (fiksnom ili promjenjivom) i pritom se obvezujete da se njime nećete koristiti do isteka roka oročavanja.

Juraj je loš s novcima, ali zato Leone Glembaj inspirira

Da je Juraj Stipančić velik potrošač, odnosno da koristi ili kupuje proizvode i usluge za osobne, kućanske ili privatne, a ne poslovne svrhe, je ipak razumljivije. Jednako kao što većina nas zna da je prihod novac ili druga materijalna vrijednost koju stečemo u nekom razdoblju.

No, većina nas nikad ne bi zaključila da je Juraj trebao dobiti kamatnu stopu za vraćanje svog duga, jer bi u tom slučaju problemi Stipančića bili puno manji. Ipak, naš 'finance bro' je došao upravo do tog zaključka.

Kad bi na eseju dobio Gospodu Glembajeve, naš bi protagonist imao što reći i o njihovim financijama. Vjerojatno su ga inspirirali, kao dobrostojeća bankarska obitelj koja je uspjela nagomilati značajan kapital.

Impresionirala ga je njihova kupovna moć, odnosno mjera koliko se čega može kupiti nekom količinom novca ili valutom, rekao bi nam da može razgovarati s nama.

- Dobro sad, Leoneu je malo smetalo što tu nisu čista baš posla, ali takve su ti umjetničke duše. A možda mu se samo nije sviđao OSR sustav staroga, tko zna, mudrovao je naš 'finance bro'.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Hrvatske gospodarske komore (HGK)