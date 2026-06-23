Drugu utakmicu igramo protiv Paname: Lovac Krešo nam je rekao kako pravilno zvati stanovnike te države

Jezikoslovac Krešimir Sučević Međeral rekao nam je da se stanovnici Paname zovu Panamci i Panamke, a donosimo i jezične savjete o imenima igrača.

Hrvatska svoju drugu utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. igra protiv Paname. Riječ je o državi koja se nalazi u Srednjoj Americi. Na zapadu graniči s Kostarikom, a na jugoistoku s Kolumbijom, dok je na sjeveru omeđena Karipskim morem, a na jugu s Pacifičkim oceanom. Službeni jezik u Panami je španjolski, dok oko 8 posto stanovništva kao materinski govori i nekim od indijanskih jezika.

Glavni grad Paname je Panama City, a stanovnike te države pravilno zovemo Panamci i Panamke, rekao nam je lingvist Krešimir Sučević Međeral. Tvorba etnika u ovom slučaju slijedi najčešću formulu u hrvatskom gdje se imenu države dodaje sufiks -ac za muški rod i -ka za ženski rod u nominativu te se sklanjaju u duhu hrvatskog jezika.

Problemi mi mogli nastati s imenima nekih igrača

Najpoznatiji igrač panamske reprezentacije zasigurno je njihov desni bek Michael Amir Murillo. Pri sklonidbi njegovog prezimena u hrvatskom treba izbaciti slovo -o, tako da će genitiv biti Murilla, a dativ Murillu. Kao i uvijek u španjolskom, dvostruko -l čita se kao -lj.

U španjolskom se slovo -j uvijek čita kao -h, pa imajte to na umu kod imena i prezimena igrača kao što su Luis Mejia, Jorge Gutierrez i Jose Fajardo.

Važno je prisjetiti se i sklonidbe imena i prezimena koja završavaju na -y. Ako se taj glas čita kao -j, nema promjene, a ako se čita kao bilo koji drugi glas, dodaje se -j. Tako na primjer branič Jiovany Ramos u genitivu postaje Jiovanyja Ramosa (jer se čita Hovani, Hovanija), dok Anibal Godoy u genitivu ostaje Godoya (jer se -y čita kao -j).

Tri teorije o porijeklu imena Paname

Zanimljivo je i porijeklo imena Paname, oko kojeg ne postoji konsenzus. Prema jednoj teoriji ime je dobila po stablu Sterculia apetala, koje se često zove i panama stablo, a prirodno se nalazi na području te države.

Druga teorija je da je panama nastala prenošenjem riječi 'bannaba', koja na Guni, jednom od indijanskih jezika koji se govori na Panami, znači 'daleko' u kastiljanski (španjolski) jezik. Prema toj teoriji Španjolci su tu riječ iskrivili u Panama.

Prema trećoj teoriji Panama nosi ime po ribarskom selu na koje su nabasali španjolski kolonizatori, a ta riječ je navodno značila 'obilje ribe'.