Najgori (ili najbolji?) tip lika na prvom dejtu: 'Nisam škrt, samo održavam visoku razinu likvidnosti'

Prije je dejtanje bilo puno jednostavnije – izašli biste s društvom, prijatelj bi poveo prijatelja, svidjeli biste se jedno drugom. Ne kažemo da se takve situacije danas ne događaju, ali dolaskom aplikacija za dejtanje postale su rjeđe.

Upravo aplikacijama dugujemo to što danas na dejt možemo izaći s tipom s kakvim inače nikad ne bismo niti došli u kontakt. Prvi dejt zato služi kao pravi filter na kojem shvatiš kakva je osoba koja sjedi preko puta tebe, jer budimo iskreni, online svi izgledaju savršeno.

Tako ste, vjerojatno, dosad kavu popili s beznadnim romantičarem, 'alfa mužjakom', vječnim dječakom koji odbija odrasti, svjetskim putnikom ili, recimo, likom koji je opsjednut svojom bivšom. Tip dečka koji se nešto rjeđe sreće, ali definitivno postoji i jako je zabavan, je i takozvani 'finance bro'.

Taj tip je opsjednut financijama, a o toj temi zna više nego itko koga znaš. Ne samo da brine o svakom potrošenom euru, nego svoj novac i investira, a najboljom investicijom smatra upravo sebe.

'Nisam škrt, samo održavam visoku razinu likvidnosti'

Od njega ćeš, vrlo vjerojatno, čuti objašnjenja za pojmove koje nikad do sad nisi čula. Primjerice, naučit ćeš da je likvidnost svojstvo imovine ili njezinih dijelova koji se mogu pretvoriti u gotovinu koja je dostatna za pokriće svih obveza. Ili da je tvoja kreditna sposobnost ocjena koja pokazuje možeš li preuzeti obvezu redovitog plaćanja anuiteta ili rate za određeni iznos kredita.

Čut ćeš i kolika je njegova kreditna sposobnost, jer naravno da je to već provjerio, a zna i tko će mu biti jamac platac, ako zatreba.

Ako kažeš da nemaš osobni budžet, gledat će te poprijeko. Vjerojatno će te osuđivati i ako ne znaš razliku između štednje i štednje po viđenju. Ako se želiš pripremiti, štednja po viđenju se zove još i 'a vista' štednja, a riječ je o najjednostavnijem obliku štednje s kojim su ti sredstva na računu dostupna u svakom trenutku.

Na stranu njegovi 'red' ili 'green flagovi', kao i pitanje je li došlo do drugog dejta, ali barem si naučila nešto novo. Kako točno izgleda prvi dejt s takvim tipom lika, pogledaj u videu ispod.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i banaka