Izjave likova opsjednutih nogometom koje ćete možda čuti pred prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu

Nogomet igraju kao da imaju dvije lijeve, ali tvrde da su mogli igrati za repku, samo da nisu zeznuli koljeno. Njihovih bisera ćemo se naslušati.

Svjetsko prvenstvo krenulo je prije nekog vremena, ali za mnoge danas kreće najuzbudljiviji dio. Hrvatska igra prvu utakmicu i to protiv Engleske. Češće smo od njih gubili, nego što smo pobjeđivali, pa je napetost na vrhuncu, a to znači samo jedno – likovi opsjednuti nogometom ne pričaju ni o čemu drugom.

Upravo smo jednog takvog tipa prikazali u videu, ali s malom 'cakom'. Naš protagonist o samo jednoj stvari govori više nego o nogometu – financijama. A u području osiguranja je posebno jak.

- Kako misliš je l' gledam tekmu? Da nisam zeznuo koljeno, sad bih ti ja bio u SAD-u! Ali tad nisam imao dobro dopunsko... Pa evo, Gvardiolu se skoro to isto dogodilo. Samo što on sigurno ima i dodatno, rekao je naš nogometni i financijski stručnjak u videu.

Mnogi ljudi često miješaju dopunsko i dodatno osiguranje, ali ne i naš protagonist. On dobro zna da je dopunsko osiguranje vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva participaciju – razliku između pune cijene zdravstvene usluge i iznosa iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Dodatno osiguranje, s druge strane, osigurava viši standard prava. Uz njih, u zdravstvenom osiguranju razlikujemo još i privatno.

Ne osigurava se samo zdravlje, a naš protagonist to dobro zna, pa je prije početka prvenstva osigurao trenutno najvrjedniji predmet u svom stanu – svoj TV. Situacija u kojoj mu se iznenada nešto dogodi naprosto je nezamisliva, pa je zato za nju sklopio policu osiguranja, odnosno dokument o zaključenom ugovoru o osiguranju.

- Sjećam se ja itekako utakmice protiv njih 2018... Ako bude tako napeto, morat ću i svoje živce uključiti u pokriće. Pa imao sam tada 10 godina, nego šta nego se sjećam, govori sav zajapuren.

Ne zanima ga, pri tome, ako ne znaš što je pokriće. Vrlo rado će ti objasniti da je to opseg obaveza koje društvo za osiguranje preuzima na temelju zakona i ugovorenih uvjeta osiguranja. Gubljenje naše reprezentacije bi najradije dodao kao osigurani slučaj, odnosno događaj prouzročen rizikom od kojeg je osiguran, a koji obvezuje njegovo društvo za osiguranje na isplatu naknade.

Naravno, sve što naš protagonist priželjkuje je pobjeda Hrvatske na prvenstvu. To itekako maštovito zamišlja.

- Ako ih dobijemo... Radit će bonus i malus, samo to ću ti reći.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i društava za osiguranje