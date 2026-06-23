Razrednica Luke Vuškovića otkriva kakav je bio u školi: 'Da nije u nogometu, sigurno bi radio...'

Naš najmlađi nogometaš na Svjetskom 2026. je Luka Vušković. Pohađao je Prirodoslovnu školu Split, a bivša razrednica za njega ima samo riječi hvale.

Splićanin Luka Vušković najmlađi je član Hrvatske nogometne reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu. Rođen je 24. veljače 2007. godine, ima svega 19 godina, a može se povaliti i činjenicom da je najmlađi nogometaš koji je zaigrao od prve minute za hrvatsku reprezentaciju na nekom Mundijalu. Nogometnu karijeru započeo je u Hajdukovoj akademiji, gdje je slovio kao jedan od najtalentiranijih izdanaka.

Sa samo 16 godina, baš na rođendan, dogovorio je potpis ugovora s Hajdukom. Dva dana nakon toga odigrao je svoj prvi derbi, svih 90 minuta protiv Dinama. Hajduk je tu utakmicu izgubio, no samo nekoliko dana kasnije odnio je pobjedu nad Osijekom. Vušković je na toj utakmici postigao pogodak i sa 16 godina i 5 dana postao je najmlađi strijelac u povijesti Hajduka u službenim utakmicama. Ali paralelno s tim uspjesima, gradio je još jednu, sasvim 'običnu' ulogu – onu srednjoškolca.

'Bio je izuzetno pristojan i skroman'

Kako smo naveli u obrazovnom kartonu reprezentacije, pohađao je Prirodoslovnu školu u Splitu, smjer prehrambeni tehničar, a kao i mnogi drugi profesionalni sportaši trudio se sa sportom uskladiti i svoje školske obaveze. Vuškovićeva razrednica iz Prirodoslovne škole Split prisjeća se za srednja.hr kako je Luka bez ikakvih problema obavljao školske zadaće, ali i da je bio vrlo kulturan učenik.

- Prije svega za Luku mogu reći da je bio izuzetno pristojan i skroman unatoč već tada velikim uspjesima u nogometu. S njim je sve bilo lako. Vječno nasmijan i dobre volje, s lakoćom je savladavao školske prepreke jer osim talenta za sport, brzo i lako je usvojio i školsko gradivo. Kada je mogao rado je dolazio u školu, družio se i zabavljao kao i ostali vršnjaci, rekla nam je razrednica Luke Vuškovića.

Ljubav prema hrani bila je presudna da upiše upravo ovu školu, smatra nastavnica.

- U našu školu se upisao jer voli sve što je vezano za hranu i da nije u nogometu sigurno bi radio s hranom. Sportske obaveze su bile svakodnevne, u svako doba, česta putovanja, zbog kojih je bilo zahtjevno uskladiti školu i sportske obaveze. Unatoč prevelikim obavezama on je sve stizao, kaže nastavnica.

'Sve mu je išlo, s lakoćom je sve učio'

Dodaje, osim što ga pamti kao izuzetno pametnog učenika, naglašava i kako je poprilično ambiciozan. Pitamo je i koji mu je predmet najbolje išao.

- Sve mu je išlo, s lakoćom je sve učio, svim nastavnicima pa i predmetima je dao jednaku važnost i pažnju. Možda je najviše volio predmete vezanih za hranu i Geografiju, kaže nastavnica.

Kako je dugo briljantan u sportu, zanimalo nas je i je li Vušković u razredu bio doživljavan prije svega kao 'nogometaš' ili kao sasvim običan učenik i prijatelj iz klupe.

- Da, već dugo je nogometaš i prije dolaska u razred osim mene već su svi znali tko je i da će jednom biti i na ovakvom velikom natjecanju. On je u razredu bio sasvim običan, normalan, ljubazan prema svima i oni prema njemu. Našao je društvo s kojima je i danas u komunikaciji, kaže zaključno Vuškovićeva donedavna razrednica.

Vušković se, inače, u srpnju 2025. pridružio Tottenhamu iz kojeg je otišao u HSV na posudbu, gdje je i završio ovu sezonu.