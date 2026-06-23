Ovaj studentski dom je tik do mora, a svaka soba ima klimu: Studenti su nam ispričali kako je tamo živjeti

Studentski dom Palacin nudi 174 sobe, pogled na Jadran i studentski život koji se teško može usporediti s drugima, rekli su nam studenti.

Studentski dom Palacin smješten je na svega 400 metara od Jadrana, a sukladno s time većina studenata u svojim sobama može uživati u pogledu na more. Blizinu plaže dobro iskorištavaju jer čitanje knjige tijekom odmora i literature na faksu mogu obaviti i tamo.

- Od kad su krenuli ljepši dani, stalno provodim vrijeme na plaži. Tamo učim, kupam se i družim s prijateljima, rekla nam je Anita Živković, studentica prve godine diplomskog studija.

Od ukupno 174 sobe, 26 je jednokrevetnih, 138 dvokrevetnih i 10 trokrevetnih soba i bez obzira živite li sami ili s dvoje cimera. Svaka soba je klimatizirana, opremljena novim krevetima, čajnom kuhinjom i kod većine, vlastitom kupaonicom. Oko parkirnog mjesta studenti ne moraju brinuti jer je parking besplatan, kao i Internet.

Menza koja zaslužuje peticu

Naravno, kakav bi to dom bio bez studentske menze? Unutar doma Palacin nalazi se studentski restoran sa 100 sjedećih mjesta, a studenti ne štede na pohvalama. Filipina Breščaković je brucošica koja kratko i jasno iznosi svoj stav.

Teorija kaže da je studentski dom mjesto gdje spavaš između predavanja. Praksa u Palacinu izgleda nešto drugačije. Nakon faksa možeš otići u teretanu, pa na stolni tenis ili pikado s cimerom. Povremeno se organiziraju i radionice, stand up večeri i pub kvizovi, a negdje između svega toga, poneki student i uči u učionici ili čeka da perilica rublja završi s pranjem u praonici.

Posao, praksa, razmjena

Kombinacija faksa, posla i slobodnog vremena zvuči kao jednadžba bez rješenja. Marika Podržaj ju je riješila već četvrti put za redom.

Studenti studiraju na Veleučilištu u Šibeniku. Na prijediplomskoj razini tamo se izvode studiji Računarstva, Poslovne informatike, Prometni studij, Sestrinstvo, Upravni studij ili Turistički menadžment.

Za one koji žele još više od toga, njihovi studiji nude prakse u lokalnim tvrtkama i Erasmus razmjenu. Negdje između mora, faksa i putovnice, studentski život u Šibeniku postaje teško usporediv s bilo čim drugim. Studenti | Foto: Studentski centar Šibenik

Projekt vrijedan više od 11 milijuna eura

Cijeli dom prilagođen je studentima s ciljem da uživaju u životu tijekom studiranja. Dom je proglašen najvrjednijim infrastrukturnim projektom u Šibensko-kninskoj županiji vezanim uz visoko obrazovanje. Europska unija prepoznala je vrijednost projekta i sufinancirala izgradnju s gotovo 10,5 milijuna eura od ukupnih 11,3 milijuna koliko je dom koštao.

Iza impresivnih brojki stoji nešto što se teže može izmjeriti. Dobar dom je dobar početak, no sretno studiranje gradi se od svega ostalog. Od posla koji se da uskladiti s rasporedom, od prakse u lokalnim tvrtkama, od Erasmus razmjene koja promijene perspektivu i dobre atmosfere. Roko Čupić u Šibeniku studira već petu godinu i toplo ga preporuča.

- Studentski život je sigurno drugačiji ovdje nego u drugim gradovima. U Šibeniku najviše volim što grad nije velik, užurban i prometan, već mali grad u kojemu je sve nadohvat ruke, rekao je Roko.