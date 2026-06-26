Ono kad utakmicu ne gledaš s navijačima, nego analitičarima rizika: Evo kako komentiraju svaku akciju

Nogometna euforija nije zaobišla ni tipa koji se može opisati jedino kao 'finance bro', ali utakmice gleda kroz svoju jedinstvenu perspektivu.

Znate ga dobro – 'finance bro' je onaj lik koji u svaki razgovor uspije ubaciti temu financija, a Svjetsko prvenstvo u nogometu nije iznimka. Hrvatska uskoro igra važnu utakmicu protiv Gane, uzbuđenje je na vrhuncu, a naš protagonist smjestio se na svoje uobičajeno mjesto ispred TV-a.

To je jedino vrijeme kad ga nećete vidjeti u prsluku i mokasinama, nego u dresu, ali neironično je zabavno koliko se može naučiti kroz njegove usputne komentare. Ovaj put se usmjerio najviše na područje osiguranja.

- Mi nikad nismo igrali protiv Gane. Tko zna što će nas dočekati na terenu? To ti je kao da radiš na banderi, ali nemaš životno osiguranje. Ili kad radiš kolut natrag na tjelesnom i čuješ škljoc. Jezivo.

Životno osiguranje, ako niste znali, je zaštita obitelji od nepredviđenih događaja vezanih uz život svake osobe. Utakmica Hrvatske i Gane u očima našeg protagonista je, čini se, jednako nepredvidljiva.

Posebno ga je zabavila i činjenica da će Gvardiol i Semenyo, suigrači iz Manchester Cityja, igrati jedan protiv drugoga. To je poprilično nezgodno, pa bi on u tom slučaju tražio odštetu.

Inače, osiguranja mogu biti životna i neživotna. Ona neživotna mogu biti osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, obvezna osiguranja u prometu, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, a 'finance bro' se tako pita u što spadalo kad bi Semeyo osigurao – svoje noge?

Kad su tenzije u nogometu na vrhuncu, treba se osigurati i od malicioznih napada. Zato naš protagonist razmišlja i o sudcima.

- Ako nemaju, VAR-u treba cyber osiguranje. Što ako ih netko hakira i odjednom snimka ne prikazuje offside nego gol?

Što se njega tiče, puno bolje bi mu došlo putno osiguranje. Na prvenstvo u SAD nije otputovao samo zato što ga nema, tvrdi, a nije htio riskirati da nema osiguranje koje će mu pokriti gubitak prtljage, otkaz ili kašnjenje putovanja, ili pak troškove liječenja u inozemstvu u slučaju bolesti ili ozlijede.

- Bolje bi mi došlo osiguranje od odgovornost. Kad postanemo prvaci, ja više ni za što ne odgovaram, zaključio je ipak.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i društava za osiguranje