Pronašli smo pet tipova nogometnih navijača, svi ih imamo u ekipi: Koji si ti?

Osobnosti likova koji gledaju Svjetsko prvenstvo se razlikuju, ali svi dijele istu karakteristiku – nisu prestali pričati o nogometu otkad je krenulo.

Nogometna euforija raste, a s njom i količina nogometnih obožavatelja koju svakodnevno srećemo. Likove opsjednute nogometom možemo podijeliti u nekoliko čestih kategorija, a nogometna manija koja je poprilično zarazna znači i da ćemo vjerojatno doći u kontakt s baš svima.

Dosad ste ih vjerojatno i sami primijetili pa dobro znate o čemu pričamo. U nekima se možda i prepoznajete. Imamo, primjerice, stručnjaka s kauča koji je uvjeren da je pametniji od izbornika, trenera i cijele VAR sobe zajedno. Tu je i sezonski navijač koji se svake četiri godine probudi iz zimskog sna i manično objavljuje fotke zastave na storyje.

Imamo i hodajuću Wikipediju, lika koji ležerno baca statistike iz utakmica koje su se igrale prije 20 godina, kao i katastrofičara koji nakon prvog krivog dodavanja pada u depresiju i zaključuje da je gotovo. Jedan od njih, vrlo specifičan, može se opisati kao 'finance bro' koji sve analizira kroz prizmu svog znanja o financijama. Nedavno je aktivno počeo razmišljati o mirovini, pa je u području mirovinskog osiguranja posebno 'jak'.

Njega ne morate zamišljati, jer smo ga uprizorili u skeču. Odjeven u crveno-bijele 'kockice', parkiran na kauču dok čeka tekmu, od našeg protagonista usputno možemo naučiti i puno o mirovinskoj štednji.

- Znaš li ti da Modrić ima 40 godina? To je u svijetu sporta oldtimer. Trebao bi on o mirovini razmišljati. Je l' misliš da je on uplaćivao u treći stup, pita se naš 'finance bro'.

Od njega tako možemo doznati da naš mirovinski sustav počiva na tri temeljna 'stupa'. U prvi mirovinski stup, koji se temelji na generacijskoj solidarnosti, svakog mjeseca naš poslodavac uplaćuje 15% mirovinskog doprinosa iz bruto plaće. Drugi stup mirovinskog osiguranja predstavlja obveznu individualnu kapitaliziranu štednju. ‘Individualna’ znači da je riječ o osobnoj imovini, dok ‘kapitalizirana’ znači da se sredstva ulažu kako bi se ostvario prinos od ulaganja.

Treći mirovinski stup, s druge strane, je dobrovoljna individualna kapitalizirana štednja temeljena na osobnim uplatama u dobrovoljni mirovinski fond. Dobrovoljnim mirovinskim fondovima upravljaju mirovinska društva u privatnom vlasništvu. Ne znamo štede li nogometaši u tom stupu, ali naš protagonist tu priliku sigurno ne propušta.

- Zamisli da zarađuješ kao Modrić, štediš za penziju u trećem stupu i još dobiješ državna poticajna sredstva. Znaš kako se kaže, umiljato janje... jede dagnje, rekao je 'finance bro' i time otkrio svoj dodatni razlog za ulaganje u treći mirovinski stup.

Naime, ulaganjem u dobrovoljne mirovinske fondove stječete pravo na državna poticajna sredstva, koja trenutno iznose 15 % od ukupno uplaćenog doprinosa u prethodnoj kalendarskoj godini, a najviše do 99,54 eura godišnje. Gledajući utakmicu, zapitao se i uplaćuje li HNS u treći stup za svoje zaposlenike jer i na taj način se mogu ostvariti dodatne koristi.

- Znaš što nama treba? VAR soba u HZMO-u. Tri lika samo pogledaju snimke i na voki-toki jave – 'priznaje se staž', zamišlja naš protagonist.

Za VAR sobu zna svaki nogometni obožavatelj, ali za HZMO nisu svi čuli. Riječ je o javnoj ustanovi koja provodi sustav mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti, odnosno brine o tome da se sredstvima prikupljenima u prvom mirovinskom stupu financira se isplata mirovina sadašnjim umirovljenicima.

- Ma mislim Modrić je legenda, nije uopće star. U boljoj je formi s 40 nego ja s 18. A sigurno mu je i kapitalizirana štednja u boljoj formi od moje, zaključuje 'finance bro' dok gleda tekmu.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i mirovinskih fondova