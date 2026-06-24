Ako pišeš maturu iz Matematike, vjerojatno ćeš se prepoznati u ovome: Kroz ovih pet faza svi prolaze

Noć je prije mature iz Matematike. U jednom trenutku smišljaš kako roditeljima reći da si pao, a u drugom planiraš upis na svoj faks iz snova.

Sutra je velik dan. Tisuće maturanata u zemlji pristupit će važnom ispitu – maturi iz Matematike. Dok su neki odavno pripremili kalkulatore i naučili formule, drugi su tek danas doznali da nisu svi kalkulatori dozvoljeni na ispitu pa sad paničare.

Neovisno o tome u koju kategoriju se ubrajaš, u nekom trenutku ćeš sigurno proći kroz pet ključnih faza kroz koje prolaze svi maturanti. Ne moraš ih ni zamišljati, jer protagonist našeg videa ih je sve prošao, a njegovi komentari su urnebesni.

Prva faza počinje nekoliko mjeseci prije samog ispita, u trenutku kad ga prijavljuješ. To je faza samouvjerene odluke – ili prijaviš višu razinu ispita, ili uzmeš nižu, ali zaključiš da će sigurno biti u redu ako učenje ostaviš za kasnije.

Druga se faza može opisati kao egzistencijalna kriza. Preispituješ sve svoje odluke, ne samo one koje se tiču mature iz Matematike.

- Ne znam što mi je gore. Slova u jednadžbi ili nula na žiro računu, govori i naš protagonist.

Objasnit će vam, pri tome, da se žiro račun koristi se povremena primanja kao što su stipendije ili sezonski poslovi, a na njemu nije moguće ugovoriti prekoračenje. Za razliku od toga, tekući račun je platni račun namijenjen redovnom primitku i izvršavanju svakodnevnih transakcija kao što su redovne plaće, svakodnevna plaćanja, podizanje gotovine i slično.

Nije neobično da naš protagonist razmišlja i o financijama dok odbrojava sitno do mature. O toj temi itekako mora promisliti, jer ušao je u treću fazu – stvaranje plana B. Očekuje pad, pa promišlja kako se izvući, ali i kako će živjeti nakon toga.

- A ako ja sfejkam da sam se razbolio pa ne odem to sutra pisati? Je l' misliš da mogu platiti kaznu maminom kreditnom karticom? Nije trebala podijeliti svoj PIN sa mnom, govori.

U ovoj fazi razmišljamo koliko smo se nisko spremni spustiti da izbjegnemo problem kojeg smo sami stvorili. Odjednom postajemo i stručnjaci za financije koji dobro razumiju razlike između pojedinih vrsta kartica.

Četvrta je faza halucinacije. Toliko smo van sebe od 'overthink-anja' dok razmišljamo o ispitu da u zadacima vidimo i stvari kojih nema.

- Vježbao sam, kao, stare mature. Bio je prošle godine zadatak, tko je koliko zaradio, Sonja, Matija, Ivan, omjeri... A mene je samo zanimalo je l' u te omjere uključeno i dopušteno prekoračenje ili?

Umjesto da se fokusira na omjere i zadatak koji je pred njim, naš protagonist tako razmišlja o dopuštenom prekoračenju. Kako je iznos sredstava koji banka stavlja na raspolaganje potrošaču na temelju ugovora o tekućem računu bitan za maturu, nitko ne zna, pa niti on.

Zadnja je faza tihe rezignacije. Mirimo se sa svojim odlukama i sudbinom koja nas čeka. Odlučimo da je u našoj moći jedino iskoristiti to malo vremena što imamo za vježbu i naprosto dati sve od sebe.

- Nešto sam čitao o inflaciji petica u školama. Mene je očito zaobišla. Ali cijena kave je definitivno porasla, zaključuje na kraju.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i banaka