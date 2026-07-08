Prije faksa sam guglala tenisice, a sad lovim popuste na plahte: Ovo je ta velika razlika

Liste prioriteta se mijenjaju kad upišeš faks. Pojavljuju se nove brige, neke odluke donosimo sami, a jedna od prvih je samostalni odlazak u banku.

Postoji jedan pokazatelj odrastanja o kojemu nitko ne priča dovoljno glasno. Nije to ni nova frizura koju ste napokon odvažili napraviti, ni to što ste naučili peći jaje na oko, čak ni činjenica da ste počeli redovito pratiti vijesti. Najbolji primjer odrastanja vidljiv je u vašoj tražilici na mobitelu.

U srednjoj školi moja lista tjednih prioriteta bila je jako jednostavna: što se događa ovaj tjedan u gradu? Koje su najpopularnije frizure za ovo ljeto? Što znači kada me ostavi na seenu, ali mi gleda storyje na Instagramu?

Moja istraživanja na tražilici bila su ozbiljan zadatak, a odgovori su mi bili jednako važni kao što bi bili studentu koji piše diplomski rad. Nakon što sam upisala faks, moja tražilica više nije bila ista.

Nova pravila donose nove probleme

Došla je moja prva noć u studentskom domu. Ležim, gledam u strop i u nekom trenutku shvatim: treba mi još jedna plahta. Ne zato što mi je hladno, nego jer je red u praonci uvijek predug i jedna plahta jednostavno ne funkcionira na dulje staze. Uzmem mobitel, pronađem sliku posteljine i skeniram s Google Lensom kako bih saznala cijenu iste ili slične.

Nekad sam tim alatom tražila isti par tenisica koji nosi neka influencerica. Sad tražim gdje mogu kupiti posteljinu po pristupačnoj cijeni i hoće li mi stići prije ponedjeljka. Iduće jutro, otišla sam kod prijateljice na kavu - ona živi s cimericom u stanu i ima aparat za kavu koji mi se jako svidio. Razmišljam kako bi bilo dobro imati ga u sobi da mogu neograničeno piti kavu u kasnim satima dok pripremam ispite.

Uslikam aparat, ubacim u Google Lens - nađem nekoliko ponuda gdje je uređaj na popustu, taman da se počastim prvom plaćom od budućeg studentskog posla. Sjetim se da bi mi dobro došla i neka slatka šalica, a dobro je uzeti možda i paket ako mi dođu prijatelji.

Rijetko kada naručiš samo jednu stvar, treba doći ipak do te besplatne dostave. I u tom trenutku, iz mojih silnih želja upali se crveno svjetlo zvano razum. Studentski budžet nije beskonačan, ali moje želje to nisu htjele razumjeti. Studentski život znači i otvaranje prvog računa u banci | foto: srednja.hr

Jedna noć, skripta i egzistencijalna kriza

Stigli su ispitni rokovi. Sjedim za radnim stolom, u mojoj sobi jedino gori lampica iznad knjiga, a skripte su posvuda. Svako malo dođem do poglavlja gdje se pitam je li ovo uopće napisano na hrvatskom. Fotografiram stranicu, čisto da vidim hoće li internet znati nešto što ja ne znam.

Pomislim: ako internet ovo ne razumije, ne znam kako bih ja trebala. U toj iracionalnoj logici negdje se skrivala i sasvim racionalna misao: ako ne organiziraš financije, ni ostalo ti neće ići od ruke. Studentski život je više od skripti i ispita. Njime treba i upravljati.

Ono što mi nitko nije rekao o računima

Pronašla sam svoj prvi studentski posao. U srednjoj školi mama mi je dala izraditi karticu i znala mi je prebacivati džeparac za školu. Što sam saznala dok sam tražila što sve od papirologije trebam priložiti za učlanjenje u studentski servis? Jedan od uvjeta bio je otvoreni žiro račun.

Hladan znoj mi je kapao niz lice, jer u tom trenutku tekući i žiro račun su mi ista stvar. Otišla sam u poslovnicu otvoriti račun s osjećajem da idem na ispit za koji nisam učila. Što trebam? Koji račun? Što je razlika između žiro i tekućeg? Kod kuće su mi to jednom objašnjavali, ali sa 16 godina ta informacija nije bila na listi prioriteta, kao što je danas.

Na žiro račun sjeda plaća od studentskog rada, stipendija, honorara - sve što zarađuješ kao student. Tekući račun je onaj na koji jednog dana, kada nađeš stalni posao, sjedne redovna mjesečna plaća i s kojeg se plaća život. Razlika je važna, a još je važnije znati unaprijed što tražiti kad ideš otvarati račun, umjesto da prihvatiš što ti ponude. Foto: Pexels

Paket koji ima sve što jednom studentu treba

Taman sam riješila ispit i odlučila prošetati do grada na kavu, kada sam naišla na plakat o PBZ Indeks plus studentskom paketu. Kao i inače, fotografirala sam i ubacila u Google Lens da ne zaboravim i pomislila: konačno sam skenirala nešto korisno.

Pokriva sve što jednoj studentici treba. Dolazi s tekućim i žiro računom, Visa Inspire debitnom karticom za svakodnevna plaćanja i Visa Student kreditnom karticom s limitom potrošnje od 270 eura.

Uz to, postoji mogućnost dopuštenog prekoračenja do 140 eura i obročne otplate Visa Inspire karticom u istom iznosu. U prijevodu znači da te neočekivani trošak ne mora ostaviti bez alternative. Paket uključuje i PBZ digitalno bankarstvo s pristupom 24/7, a Visa Inspire kartica postaje virtualna, kartica se može dodati u virtualni novčanik u mobitelu pa ona fizička može ostati kod kuće.

Paket mogu ugovoriti svi redovni i izvanredni studenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH, do 27 godina starosti. Ako ga ugovoriš do 31. prosinca 2026., koristiš ga besplatno sve do 27. godine. Postupak je jednostavan i svodi se na tri koraka: odeš u PBZ poslovnicu, popuniš pristupnicu za Visa Student karticu i priložiš potvrdu o upisu.

Posteljina, aparat za kavu i jedan pametan korak

Otišla sam u poslovnicu s potvrdom o upisu i izašla s nečim što mi je trebalo od prvog dana u domu. Konačno sam naručila novu posteljinu, aparat za kavu je i dalje na listi želja, ali sad barem znam da bih mogla kupiti vlastiti kad bi mi zatrebao, bez da me to baci iz budžeta za ostatak mjeseca.

Moja povijest pretraživanja se promijenila. Ali sad znam da to nije ništa loše - to je samo novi set pitanja koji govori da sam preuzela odgovornost za vlastiti život. I u tom poglavlju dobro je imati uz sebe alate koji to odrastanje čine malo lakšim. Sve informacije o studentskom paketu saznajte ovdje, a ugovoriti ga možete u najbližoj PBZ poslovnici.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i tvrtke Privredna banka Zagreb (PBZ).