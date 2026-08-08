Piše li se internet ili Internet? Pravilo je jasno, a mnogi i dalje griješe

Piše li se internet ili Internet? Zbog pravila u engleskom jeziku Hrvati često griješe, a sve je jasno već i pri stvaranju pridjeva.

Često pitanje - internet ili Internet? Vjerojatno ste se bar jedanput našli u ovoj dilemi ili pak uočili da je netko pogrešno napisao riječ internet. Ova imenica, naime, piše se malim početnim slovom. Ipak, s obzirom na to da naziv potječe iz engleskog jezika, u kojem se piše 'Internet', brojni Hrvati usvojili su tu naviku.

- U hrvatskome je u praksi potvrđeno pisanje i Internet i internet. Internet u prvome redu označuje tehnologiju i način komuniciranja, pa stoga taj naziv treba pisati malim slovom. Iako je internet jedna i jedinstvena mreža, ipak nije riječ o određenoj tvrtki koja bi imala i svojega osnivača, sjedište, osoblje, nije riječ o imenu, nego o nazivu, te taj naziv ne treba pisati velikim slovom. To je vidljivo i stoga što pridjev glasi internetski, a ne Internetov, objasnili su na mrežnoj stranici iz Školskog rječnika hrvatskoga jezika Instituta za hrvatski jezik.