Ideš prvi put na sezonu? Ovo trebaš znati prije nego što ti sjedne prva plaća

Škola završava, kreće sezona. Mnogi studenti i učenici odlaze na more, ali ovo ljeto za njih znači i prvi posao.

Kraj škole ili fakulteta za tebe ove godine možda ne znači samo pakiranje kofera i odlazak na more. Možda te umjesto bezbrižnog ljeta čeka prva sezona, prvi posao i prva plaća koju si sam zaradio.

Ta prva plaća već sad postoji u tvojoj glavi u nekoliko verzija. Možda je trošiš na nove tenisice, štediš za putovanje, a možda samo želiš prvi put nekome platiti kavu, a da prije toga ne računaš koliko ti je ostalo do kraja mjeseca.

Koja god od verzija ti se vrti u glavi, maštaš o vlastitim novcima, a znaš li uopće gdje će ti oni sjesti? Odgovor je jednostavniji nego što misliš, a usluga PBZ Mladi je tu da ti taj korak olakša.

Prvi korak nije karta za bus nego račun u banci

Prvi odlazak na sezonu sa sobom nosi puno novih stvari. Prvi posao, prvi dan na radnom mjestu, prvi put da samostalno raspolažeš novcem koji si zaradio. Zato je normalno da neke stvari djeluju komplicirano, pogotovo ako se s njima susrećeš prvi put.

Jedna od njih može biti i samostalan odlazak u banku. Treba li ti žiro ili tekući račun? Što moraš napraviti? Koliko sve to traje?

Za prvi pravi posao koji nije na studentski ili učenički ugovor potreban ti je tekući račun jer se na njega uplaćuju redovna mjesečna primanja. Kada znaš što ti treba, cijeli postupak postaje puno jednostavniji.

Ako imaš između 18 i 25 godina, imamo dobru vijest za tebe. Možeš ugovoriti uslugu PBZ Mladi koja uključuje besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. To će ti olakšati svakodnevno upravljanje novcem - pogotovo kada prvi put počneš samostalno raspolagati svojom plaćom. Digitalno bankarstvo na plaži | Foto: Canva

Rad, sunčanje i digitalno bankarstvo

Nakon dolaska na more kreće stvarnost sezone. Ustajanje prije gužve, duge smjene i onaj osjećaj kad shvatiš da ćeš plaću sam zaraditi.

Da se trud isplatio, osjetit ćeš kad ti sjedne prva plaća. Uz digitalno bankarstvo možeš jednostavno pratiti stanje računa, vidjeti gdje trošiš i lakše planirati što ćeš napraviti s novcem koji si zaradio. Tako ćeš na plaži tijekom slobodnog dana moći uživati u prizorima punog računa ili pak u sunčanju.

Gablec na sezoni

Zamisli jedan običan dan na sezoni. Odrađuješ smjenu, gužva je od jutra i napokon dolazi vrijeme za kratku pauzu. S kolegom odlaziš po gablec, ali nakon ručka shvatiš da nemaš dovoljno gotovine da mu vratiš novac za svoj dio ručka.

Nekad bi to značilo traženje bankomata ili čekanje da se vidite kasnije. Uz digitalno bankarstvo novac mu možeš vratiti jednostavno putem mobitela - ako ga imaš među kontaktima, dovoljno je odabrati osobu i poslati željeni iznos uz funkcionalnost #withPAY.

Nakon što ste pojeli, postaneš žedan pa dok još pauza nije istekla žuriš do trgovine po vodu. U situaciji kada se svaka sekunda odmora računa, dobro dođe Visa Inspire debitna kartica. Pomoću nje možeš plaćati beskontaktno do 50 eura, bez korištenja PIN-a. Beskontaktno plaćanje | Foto: Canva

Druženje nakon smjene

Nakon cijelog dana na nogama napokon završava smjena. Ti i ekipa odlučite otići na piće, ali kada dođete u kafić shvatiš da primaju samo gotovinu, a kartica ti nije pri ruci. Bez brige, zato što uz digitalno bankarstvo možeš podići gotovinu i bez kartice uz funkcionalnost #withCASH.

Večer prolazi, runde se nižu, a kada pogledaš stanje računa shvatiš da ipak želiš malo više kontrolirati potrošnju. Na sezonu nisi došao samo zaraditi novac, nego ga i sačuvati za nešto što ti je važno.

U tome ti može pomoći virtualna kasica #withSAVE za male dnevne uštede. Čak i manji iznosi koje odvajaš mogu se s vremenom pretvoriti u nešto veće - putovanje, novi mobitel ili nešto što već dugo želiš. Plaćanje u kafiću | Foto: Canva

Isti kofer, drugačija vremena

Prije nekoliko godina, tvoj kofer za more sadržavao je kupaći, odjeću za izlaske i možda knjigu za plažu, a najveća briga bila je hoće li ti ponestati podatkovnog prometa prije kraja putovanja.

Ove godine, stvari pakiraš malo drugačije jer te čeka prvi posao i prva plaća. Sada znaš gdje će tvoja zarada sjesti, možeš pratiti što trošiš, brzo riješiti svakodnevne situacije i odvojiti dio novca za ono što ti je važno.

A kada sve to riješiš, preostaje ti uzeti kartu za autobus i krenuti na svoju prvu sezonu.

Sadržaj je nastao u suradnji native studija portala srednja.hr i Privredne banke Zagreb (PBZ)