Mlađima od 16 u Hrvatskoj zabranjeni noćni izlasci, osim u jednom slučaju: Roditelji mogu kazneno odgovarati

Nastup srpskog hip-hopera Desingerice u Vodicama šokirao je dio publike, a to je ponovno otvorilo pitanje noćnih izlazaka maloljetnika.

Nastup srpskog repera Dragomira Despića, poznatijeg kao Desingerica, u jednom vodičkom klubu šokirao je dio posjetitelja i javnosti. Despić, poznat po svojim kontroverznim nastupima, ovoga je puta mašinicom za šišanje šišao tinejdžere u publici.

Roditelji šokirani događajima u klubu

To je zaprepastilo jednog posjetitelja koji se obratio portalu ŠibenikIN, tvrdeći da je riječ o performansu kojemu su svjedočila i maloljetna djeca. Kao roditelj smatra da je taj postupak bio neprimjeren i šokantan dobi djece koja su se našla na koncertu. Iz kluba su za ŠibenikIN poručili da oni nisu odgovorni za performans izvođača, ali da nikome bez pristanka nije nanesena nikakva šteta.

Naveli su i da je u njihov klub maloljetnim osobama dozvoljen ulaz uz pratnju starije punoljetne osobe te da maloljetnici na koncerte dolaze uz pratnju roditelja, često oba. Pravobraniteljica za djecu navela je za ŠibenikIN da ne može komentirati slučaj jer joj nije prijavljen, no podsjetila je na pravila izlazaka za maloljetnike.

Maloljetnicima do 16 u Hrvatskoj zabranjeni noćni izlasci bez pratnje

U Hrvatskoj su noćni izlasci maloljetnim osobama do 16 godina, ako nemaju pratnju, zabranjeni. Obiteljski zakon propisuje da su roditelji dužni i odgovorni djetetu mlađem od 16 godina zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje. Istim zakonom propisano je da se noćnim izlaskom smatra izlazak u vrijeme od 23 do 5 sati.

Kad policijski službenici zateknu osobu mlađu od 16 godina u noćnom izlasku, u vremenu od 23 do 5 sati, samu, bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe u koju roditelji maju povjerenja, maloljetnika odvode u policijsku postaju.

Potom policija poziva roditelje radi preuzimanja djeteta. Policijski službenici upozorit će roditelje o propustima, kao i da buduće propuštanje skrbi može dovesti do kaznene odgovornosti zbog zanemarivanja roditeljske dužnosti, objašnjeno je na stranicama MUP-a.

A što ako roditelj ne dođe po dijete? U tom slučaju će dijete preuzeti socijalni radnik. U svakom slučaju, ako dođe do kršenja točke Obiteljskog zakona vezane uz noćne izlaske, policija obavještava centar za socijalnu skrb radi poduzimanja mjera obiteljsko pravne zaštite, jasno navodi MUP.