U Hrvatskoj postoje tri obitelji s 14 djece, a u dvije s devetero sva su djeca istog spola

Dok su najčešće one s jednim, u Hrvatskoj postoje tri obitelji s 14 djece. Dvije obitelji s devetero djece imaju svu mušku ili svu žensku djecu.

Nepovoljna demografska kretanja, koja se najbolje očituju prilikom upisa u škole, već su godinama jedan od gorućih problema u Hrvatskoj. Posljednji Popis stanovništva Državnog zavoda za statistiku (DZS) iz 2021. govori da je Hrvatska imala 3.871.833 stanovnika, najmanje zabilježeno na jednom takvom popisu. Pritom je više žena, 51,8 posto, a 48,2 posto je muškaraca.

Obitelji s djecom je 69,5 posto

S obzirom na sve starije stanovništvo, ne iznenađuje i podatak da je na posljednjem popisu, u odnosu na ranije, bilo i najmanje obitelji - 1.104.395. Prema podacima DZS-a, obitelji s djecom čine 69,5 posto, a obitelji bez djece 30,5 posto.

Kada je riječ o tipu obitelji, podaci prijašnjih popisa DZS-a pokazuju stalni pad udjela tipa obitelji 'par s djecom' u ukupnom broju obitelji. Na primjer, udio tih obitelji 1971. bio je 63,8 posto a 2021. pao je na oko 49 posto. Istodobno raste udio obitelji tipa 'par bez djece' i 'majka s djecom' odnosno 'otac s djecom'. Obitelji prema tipu | izvor podataka: DZS

Najčešće obitelji s jednim djetetom

Podaci Državnog zavoda za statistiku s Popisa 2021. daju i zanimljiv uvid u sastav obitelji prema broju i spolu djece. U 767.406 obitelji s djecom bilo je 1.256.475 djece. Pritom treba naglasiti da se pod pojmom 'djeteta' ne smatra samo maloljetna osoba – pojam 'dijete' u ovoj statistici nije ograničen godinama starosti, objašnjeno je u metodologiji DZS-a.

Prema statistici DZS-a temeljenoj na popisu stanovništva iz 2021., daleko su najbrojnije obitelji s jednim djetetom. Takvih je bilo 402.943, odnosno više od polovice svih obitelji s djecom. Jednog sina imala je 240.201 obitelj, a jednu kćer 162.742 obitelji.

Imamo tri obitelji s 14 djece

Dvoje djece imalo je 269.290 obitelji. Kombinacija jednog sina i jedne kćeri, zabilježena u 134.547 obitelji. Gotovo jednak broj obitelji imao je djecu samo jednoga spola: 79.207 obitelji imalo je dva sina, a njih 55.536 dvije kćeri. Među obiteljima s troje djece najčešća su bila dva sina i jedna kći, što je zabilježeno u 27.998 slučajeva. Slijede obitelji s jednim sinom i dvije kćeri, kojih je bilo 26.604.

Tri sina imalo je 11.167 obitelji, dok je tri kćeri imalo njih 9.080. Kako raste broj djece, očekivano se smanjuje udio obitelji u kojima su sva djeca istoga spola. Od 14.753 obitelji s četvero djece, njih 1.226 imalo je četiri sina, a 1.000 četiri kćeri. Pet sinova imale su 154 obitelji, dok je pet kćeri imalo njih 127.

Na samom kraju tablice nalaze se izrazito rijetke kombinacije. Primjerice, 87 obitelji u Hrvatskoj imalo je devetero djece, a samo dvije od tih obitelji imaju svu mušku ili svu žensku djecu. Samo tri obitelji u Hrvatskoj imale su po 14 djece: jedna pet sinova i devet kćeri, druga devet sinova i pet kćeri, a treća deset sinova i četiri kćeri.

Podatke DZS-a o obiteljima prema broju i spolu djece temeljene na podacima s Popisa 2021. godine možete pronaći u tablici ispod.