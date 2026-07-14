Što maturalnu večer čini nezaboravnom? Maturanti otkrili što im je najvažnije za dobar provod

Maturalna večer jedna je od najvažnijih noći maturantima. Pitali smo ih što sve treba kako bi ona bila savršena.

Maturalna večer za većinu srednjoškolaca nije samo još jedna u nizu zabava. To je noć u kojoj se zatvara jedno poglavlje i otvara sasvim novo. Iako se mjesecima unaprijed razmišlja o haljinama, odijelima, frizurama i lokaciji, maturanti se slažu da savršenu večer ne stvaraju detalji nego ljudi.

Udobne cipele, fina hrana i dobra glazba, sve su to faktori koji utječu na to kakva će večer biti, ali ono po čemu će se pamtiti je nešto sasvim drugo. Posjetili smo maturalnu večer Klasične gimnazije u Zagrebu koja se održala u Sheraton Zagreb hotelu i saznali što je njima najvažnije za nezaboravnu maturalnu. Maturanti koji su trenutno u procesu odabira lokacije za maturalnu večer mogu doći na Dane otvorenih vrata u Sheraton Zagreb hotel 25. rujna i saznati sve iz prve ruke.

Važnost organizacije

Iako su atmosfera i društvo ono što maturanti najviše ističu, iza svake nezaboravne večeri stoji i dobra organizacija. Od izbora prostora do same provedbe događanja, svaki detalj mora funkcionirati kako bi se maturanti mogli prepustiti trenutku. S time se slaže i Đurđica Borojević, voditeljica restorana u Sheraton Zagreb hotelu.

- Prilikom odabira lokacije, jako je bitno da se obrati pozornost na lokaciju koja ima iskustvo u organizaciji velikih svečanosti. Sam proces organizacije maturalne traje i do nekoliko mjeseci. Kada su organizacija i usluga na visokoj razini, maturanti se tada mogu posvetiti onome što je najbitnije, smatra Đurđica.

Osim na dobru organizaciju, Đurđica ističe kako maturanti trebaju obratiti pozornost i na hranu te veličinu prostora.

- Sheraton Zagreb nudi kvalitetnu gastronomsku ponudu i odličan te stručan tim koji stoji iza toga. Osim toga važno je da lokacija ima dovoljno prostora za sve uzvanike. U našu veliku salu stane otprilike 300 gostiju. Đurđica Borojević, voditeljica à la carte restorana | Foto: srednja.hr

Cijeli razred na okupu

Maturalna večer znači i noć kada sve brige oko matura, upisa na faks i ostalo nestanu barem na nekoliko sati. Zato maturantica Kristina ističe kako je dovoljno da svi budu sretni i bez brige.

- Najvažnije je da smo svi sretni i opušteni jer je period matura iza nas. Zanima me gdje će noć otići, mislim da bi moglo biti zanimljivo.

Nekim maturantima ova večer nosi i posebnu težinu. Ona je često i posljednja prilika da se cijeli razred druži zajedno prije nego što im se putevi razdvoje. Zato maturantu Svenu maturalna znači puno više od same zabave.

- Najviše se veselim vidjeti se s prijateljima, pogotovo onima koji idu studirati van i onima koje više neću viđati svaki dan. Zato meni maturalna znači oproštajno druženje s njima i profesorima, rekao je.

Uspomene s maturalne večeri trebale bi biti jedne od onih kojih se rado sjetimo. Za nekoliko godina teško da ćemo razmišljati o žuljevima od cipela ili naherenoj kravati. Zato maturant Juraj jednostavno zaključuje koji je recept za idealnu maturalnu večer:

- Jedino što je važno je biti s ljudima koji su ti dragi, a sve ostalo je nebitno, rekao je.

Sadržaj je nastao u suradnji native studija portala srednja.hr i Maistre.