Izašli su rezultati upisa na fakultete: Jeste li razmišljali o troškovima studiranja koji vas čekaju?

Mahnito osvježavaš stranicu i dok se grašci znoja slijevaju niz čelo pokušavaš upiti informacije s ekrana. Pa se sjetiš da studij treba i financirati.

Završni razred srednje škole mješavina je lijepih, ali i stresnih uspomena. Dan kad izlaze rezultati upisa na fakultete jedan je od onih kad ti se srce popne u grlo svakom vibracijom mobitela. I dok neki maturanti slave šaljući bodovnu listu svim bližnjima, drugi se još ne usude otvoriti rezultate. To je protagonist našeg novog videa.

Ne zanimaju ga silne poruke iz razredne grupe jer je trenutno zaokupljen činjenicom da odlazak na fakultet sa sobom donosi brojne promjene. Ako je upao na fakultet, zna da u životu dobiva sasvim novu kategoriju troškova.

Svjestan je da za studentske srijede, izlaske petkom i subotom, ali i poneku skriptu treba imati malo jači džeparac. Sve je to realan rashod, odnosno novac koji izlazi iz džepa i ne vraća se tako lako, bez obzira koliko dobro zvučalo kad kažeš da je to 'ulaganje u studentski život'.

Svi ti troškovi ne bi ga toliko brinuli da mu se u međuvremenu nije smanjio i prihod, jer se s ulaskom u određene godine promijene i rođendanski pokloni.

- Idem odmah vidjeti kakve sve stipendije postoje. Smanjili su mi se prihodi kad su mi ljudi prestali davati pare za rođendane. Jel' stvarno misle da mi treba toliko dezodoransa?

Nažalost dobar miris mu ne može platiti sve troškove pa zato razmišlja o stipendiji kao stabilnijem izvoru prihoda.

Teško je razmišljati o svim troškovima koje studiranje nosi sa sobom. Jedna od opcija je podizanje studentskog kredita. S druge strane, logistički treba razmisliti i o selidbi: popakirati svu imovinu i ostaviti svoju dječačku sobu. Bratskim dogovorom se i to da riješiti.

- Ma nisam još pogledao rezultate. Obećao sam malom burazu da može dobiti moju sobu kad odem, kao depozit. Ako ne bude u istom stanju kad dođem doma za vikend, plus čokolada, spavat će na kauču.

Upali na željeni fakultet ili ne, napustili rodno mjesto za studij ili ostali još neko vrijeme u obiteljskom gnijezdu, s ovim se pojmovima svakako valja upoznati prije početka samostalnog života.

Iako vjeruje da bi mu taj posuđeni novac dobrodošao za sve izlaske, svjestan je da bi korištenje kredita za zabavu bio financijski neisplativ potez jer bi brzo prešao u minus.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i banaka.