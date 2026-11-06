Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 1 h 06.11.2026
06. studeni 2026.
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
Dani postaju sve kraći i hladniji, a jesenje šarenilo pomalo blijedi zbog kišnih i maglovitih dana. Bez obzira na to, malo magle i hladnoće ne mora te spriječiti u tome da izađeš iz začarenog kruga istih dana - buđenje, faks, učenje, spavanje.
Upravo je jesen savršeno vrijeme za mala bježanja od svakodnevice. Donosimo ti nekoliko lokacija koje možeš posjetiti ove jeseni, a svi sadržaji koje predložimo sufinancirani su sredstvima Europske unije. Koliko su naši novinari znali o tim mjestima i projektima, provjeri u kvizu ispod.
Kad ti treba krov nad glavom
Kišni dani nisu razlog da ostaneš u kući, pogotovo ako je riječ o slobodnom vikendu. Jedno od zanimljivih mjesta za takve dane je Aquatika u Karlovcu, jedini slatkovodni akvarij u Hrvatskoj. Nakon što zaviriš u podvodni svijet, možeš se prošetati i duž šetnice uz rijeku Koranu u koju je uklopljen akvarij. Samo nemoj zaboraviti kišobran.
Do Karlovca možeš doći vlakom Hrvatskih željeznica. HŽ upravo prolazi kroz obnovu voznog parka sufinanciranog od strane Europske unije i dobit će nove elektromotorne vlakove koji će ići do 160 km/h. A što je bolje od gledanja jesenskog krajolika kroz prozor vlaka?
Ako živiš u Zagrebu i ne želiš nigdje predaleko, a odlazak na kavu ti je dosadio, možeš otići vidjeti fosil 'zagrebačkog kita' u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Osim fosila, Hrvatski prirodoslovni muzej ima 188 zbirki i preko 2 milijuna različitih predmeta što znači da definitivno imaš što za vidjeti.
Za doživljaj prave jeseni, možeš prošetati parkom Maksimir, a kad si već tamo dan možeš popuniti i posjetom Zoološkog vrta. Na početku rada ZOO je imao samo pet životinja, a sada broji više od sedam tisuća jedinki tako da će šetnja vrtom sigurno potrajati.
S obzirom na to da su lokacije smještene u Zagrebu, do njih možeš doći prepoznatljivim zagrebačkim autobusima. ZET-ovih autobusa danas ima 482, a kroz EU projekt dobili su još 65 novih.
Sva ova mjesta dio su projekata koje su sufinancirali EU fondovi. Ovakva ulaganja pokazuju kako EU sredstva mogu unaprijediti svakodnevicu i slobodno vrijeme svih građana, bez obzira žive li u Zagrebu ili planiraju izlet izvan njega.
Sadržaj je nastao u suradnji portala srednja.hr i Europske komisije.
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