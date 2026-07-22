Svi vole praznike dok se ne pojavi jedan problem: Dosada ne uzima slobodne dane

Križaš dane na kalendaru do tog trenutka i onda - veliko ništa. Dođu praznici, vani je prevruće, a pola ekipe je na moru. Je li to najgori dan ikad?

Cijeli završni razred srednje škole razmišljaš o tome kako će se sva muka isplatiti tijekom 'najdužeg ljeta' u tvom životu. Nikako da dočekaš taj period života u kojem ćeš samo izlaziti na kave, bez razmišljanja o tome kad je sljedeća matura.

Tome se veselio i maturant iz našeg videa, a sada, dok njegovi prijatelji uživaju u ljetu, on sjedi sam u sobi na 30 stupnjeva. I ima ideju kako zaštititi sve buduće praznike od dosade.

Završio je u kazni nakon što je zabava koju je organizirao loše završila, za štetu je okrivio mlađeg brata kojeg nije ni bilo doma, a u prilog mu nije išla ni činjenica da je pao maturu. Za njega rizik od najgorih ljetnih praznika raste svaki dan kad čuje prijedlog mame da vrijeme provedeno u sobi može iskoristiti za učenje.

Dok baca lopticu u zrak, zaključuje da je netko odavno trebao izmisliti uvjete osiguranja zabave jer ono što on trenutno proživljava bi definitivno trebalo biti zabranjeno.

- Kad idemo na praznike, trebali bi postojati neki uvjeti osiguranja - zabave. Na primjer, ne može pola razreda u isto vrijeme biti negdje na moru, uvijek nas mora biti dovoljno za nogomet na igralištu.

Bez obzira što je trenutno u kazni, i dalje može sanjariti o moru s prijateljima. Plan mu je smisliti kako da tata popusti i da mu pravo na otkup budžeta koji on i mama spremaju za njegov faks da može mirno na more s prijateljima.

- Rekao je da sam trebao raditi sezonu ako hoću na more, ali vidio sam da gleda motore u iznosu koji su sačuvali za moj faks. Uopće nemaju povjerenja.

Premda osiguranje zabave još uvijek ne postoji, možda informiranje o osnovnim financijskim pojmovima nije sasvim loša ljetna zanimacija. Pogotovo ako si u kazni i jedina druga opcija ti je bacanje loptice u zid svoje sobe.

A ako poželiš organizirati kućni party, svakako se raspitaj o različitim vrstama osiguranja. Nikad ne znaš koliko su vaze tvoje mame zapravo vrijedne.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i društava za osiguranje.