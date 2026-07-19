Treba li obrisati penis nakon pišanja? Urolog dao odgovor

Nakon mokrenja valja oprati ruke. Higijenska je to navika koja se uči još u školi. A trebaju li muškarci nakon pišanja obrisati penis?

Nakon svakog mokrenja poželjno je osušiti glavić penisa kako ne bi zaostali tragovi urina i vlažili donje rublje. A pogotovo pod prepucijem gdje se zadržava najviše vlage što pogoduje razvoju neugodnih mirisa i potencijalnog rasta bakterija i gljivica, govori nam Ivan Marin Sušanj, specijalist urolog s KBC-a Rijeka.

'Dovoljno je lagano otresti spolovilo kako bi što više urina izašlo iz mokraćne cijevi'

Naime, jedno od pitanja koje se pretražuje na internetu jest treba li obrisati penis nakon pišanja. S tim pitanjem obratili smo se urologu.

- Dovoljno je lagano otresti spolovilo kako bi što više urina izašlo iz mokraćne cijevi te mekanim toaletnim papirom nježno obrisati glavić i vanjsko ušće mokraćne cijevi. Ako nakon mokrenja dolazi do nehotičnog curenja onih zadnjih nekoliko kapi urina, ono se kod mnogih muškaraca može prevenirati tehnikom koju zovemo 'mužnja uretre', pri čemu se nakon mokrenja mokraćna cijev pritisne u području iza mošnje te se laganim pokretom 'pomuze' prema naprijed, duž donje strane penisa prema glaviću. Na taj se način znatno efikasnije istisnu zaostale kapi urina u odnosu na samo tresenje penisa, objašnjava Sušanj.

Treba li brisati penis nakon pišanja? | foto: Canva

Briga o penisu tijekom i nakon tuširanja

Urolog izdvaja i kako bi penis svakako trebalo dobro osušiti nakon pranja kako bi se izbjegla vlažna sredina koja pogoduje razvoju bakterija i gljivica te može biti uzrokom neugodnog mirisa. U neobrezanih se mladića, nastavlja Sušanj, prepucij treba potpuno prevući preko glavića a on temeljito oprati mlakom vodom s blagim, PH neutralnim sapunom. Nakon toga, ističe, treba ga osušiti čistim ručnikom, i to ne grubim trljanjem već nježnim tapkanjem.

- Kada je glavić suh, bitno je preko njega natrag vratiti prepucij, posebice kod stanja kada je on sužen (relativna fimoza) kako ne bi došlo do otoka i parafimoze (potpune nemogućnosti vraćanja prepucija preko glavića), što je hitno urološko stanje i zahtijeva žuran pregled urologa. Ako se radi o apsolutnoj fimozi (kompletno suženom prepuciju pri čemu je nemoguće otkrivanje glavića) prepucij se ne smije prevlačiti na silu kako ne bi došlo do pucanja, stvaranja ranica i ožiljaka te posljedično tome još većeg sužavanja. U tom je slučaju potrebno obaviti pregled i konzultaciju urologa, odgovara urolog Sušanj.