Prvi pregled urologu s koliko godina? Jedan slučaj traži hitan odlazak

Mladi muškarci u pravilu ne moraju na rutinsku kontrolu urologu. Ali hitno trebaju ako uoče promjenu tijekom samopregleda testisa.

Dok se djevojkama prvi pregled kod ginekologa preporučuje u mlađoj životnoj dobi, koju godinu nakon prve menstruacije, takvo što ne vrijede za mladiće i odlazak urologu. Oni u mladoj dobi, ako ne uoče kakve simptome, ne moraju urologu.

- Ne postoje stroga pravila koja nalažu rutinski pregled urologa u mladoj dobi sve dok nema simptoma ili anatomskih nepravilnosti. Primjerice, poteškoće s mokrenjem, bol, iscjedak, promjene na koži, fimoza, parafimoza, nespušteni testis, kvržica ili oteklina testisa, kaže Ivan Marin Sušanj, specijalist urolog s KBC-a Rijeka.

Ipak, mladići moraju vršiti samopregled testisa

U jednom slučaju mladići ipak moraju hitno urologu. To je ako primijete promjenu tijekom samopregleda testisa.

- Ovdje je bitno naglasiti da je od puberteta nadalje potrebno vršiti samopregled testisa jednom mjesečno s obzirom da rak testisa najčešće pogađa muškarce između 20. i 40. godine života, a ako se napipa bilo kakva promjena na testisu potrebno je javiti se hitno urologu, navodi Sušanj.

Kako nam je ranije objasnio drugi liječnik, samopregled je najbolje obaviti za vrijeme tuširanja toplom vodom jer toplina opušta kožu skrotuma. Pregledati treba svaki testis zasebno držeći ga između palca i ostalih prstiju. Cijeli postupak pročitajte ovdje.

Na pregled urologu nakon 50. godine, liječnik savjetuje prestanak pušenja

Urolog naglašava kako se kasnije u životu obavlja rutinsko testiranje PSA (prostata specifičan antigen) iz krvi kako bi se na vrijeme otkrio rak prostate. Prepručuje se od navršene 50. godine starosti u općoj populaciji te od 45. godine ako postoji pozitivna obiteljska anamneza, odnosno ako je netko iz obitelji imao rak prostate.

- Također, rak mokraćnog mjehura je u porastu među sve mlađom populacijom te se preporuča prestanak pušenja jer je duhanski dim najveći rizični čimbenik za ovu vrstu bolesti, pri čemu je pojava krvi u mokraći najčešći simptom, zaključuje Sušanj.