Treba li se brijati oko spolnih organa? Urolog dao odgovor

Trebaju li se muškarci brijati oko spolnih organa? Specijalist urolog s KBC-a Rijeka Ivan Marin Sušanj kaže kako je koža oko genitalija vrlo osjetljiva i dlake joj pružaju određenu zaštitnu ulogu, pritom smanjujući rizik od iritacije, ali i prodora bakterija, virusa i gljivica.

- Iako se brijanjem dlaka želi postići estetika, udobnost, lakše održavanje higijene te smanjenje znoja i neugodnih mirisa, samo brijanje može dovesti do iritacije kože, posjekotina i uraslih dlaka koji se ponekad kompliciraju upalom i stvaranjem apscesa, koji se u blažim slučajevima liječe konzervativno - antibioticima, a u najtežim slučajevima kirurški - incizijom i drenažom, odgovara urolog.

Nastavlja, bolja alternativa brijanju do gola bilo bi trimanje odnosno skraćivanje dlaka. Ono nosi manji rizik od porezotina i uraslih dlaka, naglašava Sušanj, a tako skraćene dlake ostaju te i dalje pružaju djelomičnu zaštitu osjetljivoj koži genitalnog područja.

- Ipak, ako se pojedinci odluče na brijanje, onda se preporuča korištenje čiste i oštre britvice uz pjenu ili gel za brijanje uz preporuku brijanja u smjeru rasta dlaka kako bi se rizik od iritacije i uraslih dlaka sveo na minimum, zaključuje Sušanj.