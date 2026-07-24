Svaštara Treba li se brijati oko spolnih organa? Urolog dao odgovor

Treba li se brijati oko spolnih organa? Urolog dao odgovor

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

24. srpanj 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Treba li se brijati oko spolnih organa? Urolog dao odgovor

Brijanje oko spolnih organa | foto: Canva

Bolja alternativa brijanju do gola bilo bi trimanje odnosno skraćivanje dlaka, smatra urolog.

Trebaju li se muškarci brijati oko spolnih organa? Specijalist urolog s KBC-a Rijeka Ivan Marin Sušanj kaže kako je koža oko genitalija vrlo osjetljiva i dlake joj pružaju određenu zaštitnu ulogu, pritom smanjujući rizik od iritacije, ali i prodora bakterija, virusa i gljivica.

- Iako se brijanjem dlaka želi postići estetika, udobnost, lakše održavanje higijene te smanjenje znoja i neugodnih mirisa, samo brijanje može dovesti do iritacije kože, posjekotina i uraslih dlaka koji se ponekad kompliciraju upalom i stvaranjem apscesa, koji se u blažim slučajevima liječe konzervativno - antibioticima, a u najtežim slučajevima kirurški - incizijom i drenažom, odgovara urolog.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Nastavlja, bolja alternativa brijanju do gola bilo bi trimanje odnosno skraćivanje dlaka. Ono nosi manji rizik od porezotina i uraslih dlaka, naglašava Sušanj, a tako skraćene dlake ostaju te i dalje pružaju djelomičnu zaštitu osjetljivoj koži genitalnog područja.

- Ipak, ako se pojedinci odluče na brijanje, onda se preporuča korištenje čiste i oštre britvice uz pjenu ili gel za brijanje uz preporuku brijanja u smjeru rasta dlaka kako bi se rizik od iritacije i uraslih dlaka sveo na minimum, zaključuje Sušanj.

zdravstveni odgoj brijanje urolog brijanje oko spolnih organa