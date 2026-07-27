Što dečki rade pogrešno pri prilasku curama? 'Poruka 'šalješ?' na Snapu je odbojna'

Prilaze li dečki curama? A one njima? Učenici i studenti smatraju da bi trebali češće te da se fizički izgled previše stavlja u fokus.

Pitali smo učenice i učenike, studentice i studente tko bi kome trebao prići prvi - mladići djevojkama ili obratno. Mišljenja su podijeljena, ali glavni razlog ne prilaženja uvijek je isti - strah od odbijanja. Brucošica Adna smatra da bi prići trebao onaj tko prvi skupi hrabrost te joj je teško dati odgovor na pitanje trebaju li dečki više prilaziti djevojkama nego što to čine.

'Upadnu' u DM s molbom za golim fotografijama

- Ali mislim da bi trebali biti pristojniji i ne ljutiti se na 'ne'. Neka se promijene u ponašanju jer je ključno da svi poštujemo jedni druge, savjetuje Adna.

Navodi više načina na koje mladići danas prilaze djevojkama. Neki se, objašnjava, uopće ne ustručavaju, pa imaju potrebu dobacivati djevojkama različite komentare na ulici i u izlascima.

- Sve kako bi provocirali i vidjeli reakciju cure, misle 'ako mi odgovori, sviđam joj se'. Ali naravno, danas se mladi više koriste društvenim mrežama i pronalaze se kroz prijatelje, na Snapchatu, u Instagram storyjima, komentarima... Dečki se javljaju u DM s nekim forama, uletima, i to doslovno neki klišejizirani pickup lines, a na Snapchatu čak odmah prijeđu na stvar i pitaju 'šalješ?', pod čime misle na eksplicitne fotografije. U najviše navrata su svi ovakvi uleti odbojni i ponekad krivi. Rijetko sam čula da ima dečkiju koji normalno priđu curi s 'hej, dopala si mi se, mogu li dobiti tvoj Instagram ili broj?'. Nisam sama to doživjela, ali vjerujem da postoje dečki koji priđu curama s pitanjem u knjižnici, trgovini, knjižari o nečemu u tom prostoru, nešto što bi moglo privući ugodan razgovor, ističe Adna.

Adna smatra i da mladi mladići i djevojke ne bi trebali baš svu pažnju usmjeravati na fizički izgled.

- Prilaženje ovisi o energiji osobe koja prilazi, o tome koliko će neugodno biti samoj osobi. Postoje tzv. socially awkward ljudi koji nikako ne mogu prići drugima zbog svoje anksioznosti, a postoje i oni koji prilaženje ne mogu prihvatiti kako spada. Ljudi, nemojte sliniti za curama, nemojte se odmah zakačiti za ono što je izvana, a isto vrijedi i za cure. Meni bi bilo najidealnije da se počne s jednostavnim pitanjem o druženju i upoznavanju. Treba se pokazati volja za time i kroz druženje bi se shvatilo je li ta osoba zaista dobra za pričanje i šalu, a ne da se sve svodi na izgled, smatra Adna.

Dečki misle da cure traže da su 'visoki, zgodni i mišićavi'

Dodaje da neki dečki ne prilaze djevojkama i smatraju da su one same krive za to. Razlozi su, primjerice, to što 'djevojke sve češće odbijaju dečke' i 'imaju standarde koje dečki moraju ispuniti'.

- Cure se miču od dečkiju kad vide prvi 'red flag', kad dečki jednostavno ne mogu prihvatiti 'ne' ili kad se ne slažu s njihovom ideologijom. Cure su danas liberalnije i ističu jednaka prava kao normalu. Dečki tvrde da cure traže nemoguće stvari od njih: da su visoki, zgodni i mišićavi. Na TikToku postoje opasne sfere i profili koji takve negativnosti šire i uvjeravaju druge dečke, muškarce, ma čak i dječake da tako razmišljaju. Njima je iz nekog nepoznatog razloga također veliki problem da prihvatiti pristojno ponašanje (na primjer i higijenu) pod normalno. Ne žele imati poštovanja prema ženama, ne žele prihvatiti mišljenje i to da je žena neovisna. Ima se tu još puno toga za reći i mislim da je jako bitno upozoriti na takvo ponašanje jer se dating kultura, a i općenito nekakvo prilaženje danas izgubilo. Nažalost se stvara sve veća polemika rodova i svi se međusobno vrijeđaju 'kako može neka strana biti toliko maloumna' (također si daju imena poput foid, moid, hiplet, shrimplet), pa i s jedne i s druge strane postoji pitanje 'kako da znam što će on/ona od mene zahtijevati', navodi Adna.

Što kažu dečki? 'Treba biti kulturan'

Student Šimun kaže da bi dečki trebali prilaziti curama, a ne obratno, i da to i čine, ali rjeđe nego prije. Razlozi su nesigurnost u sebe i strah od odbijanja, a 'možda misle i da nisu dovoljno dobri da bi bili u vezi'.

- Po mom mišljenju dečki bi curama trebali prilaziti češće nego što to čine. Najbolji način biti svoj i autentičan, ali kulturan - kad je to tako onda joj možeš prići i u gradskome parku i u knjižnici na primjer, pa ovisno o tome pitaš, smišljaš 'ulet' ili nešto. Mislim da prilaženje u klubovima nema smisla, a da se dating aplikacijama gubi smisao dejtanja. Kad imaš mobitel u ruci skrolaš sve što ti se ne sviđa, a to su zapravo ljudi koje u pravom životu ne možeš samo skrolati. Tu se lako upadne u zamku idealiziranja svog budućeg partnera pa ljudi više ni ne znaju što žele, pojašnjava Šimun.

Ima iskustva i s time da djevojke priđu prve i smatra da u tome nema ništa loše.

- Štoviše, slatko je. Ali i dalje mislim da je dečko taj koji sve pokreće jer su dečki po prirodi dominantniji, jednostavniji, opušteniji i sigurniji, to je ono što cure traže, zaključuje Šimun.

Neke dečke uvrijedi ako im cura priđe prva

Učenica Maja slaže se da bi dečki trebali prići prvi, a navela je isto što i Adna - da mladi previše pažnje pridaju fizičkom izgledu.

- Mislim da to hoće li prići ovisi o tome koliko je cura lijepa, ali znaju dosta prilaziti i iz fore, da se grupa dečkiju okupi oko cure i onda ju pitaju za Snap, što je meni užasno neugodno, i onda kad mi neki dečko priđe, a neki prijatelj mu je blizu, uvijek kažem ne jer ne znam zeza li se ili ozbiljno želi broj ili Instagram, objašnjava Maja.

Smatra da su glavni razlozi zbog kojih dečki bježe od prilaženja strah od odbijanja 'na loš način', ili ih jednostavno 'nikad nije dovoljno briga da priđu curi'.

- Mogli bi prilaziti više, ali u isto vrijeme ako si lijepa ili lijep onda ti dosta prilaze, stvarno mislim da jako ovisi o izgledu. Najbolje je prići u kafiću, baru ili na takvom mjestu gdje je već lagana atmosfera za razgovor. Treba lijepo pitati da ili prvo malo pričaju, pa ako se međusobno svide jedan drugome, da onda razmijene brojeve i slično, a može osoba i odmah pitati za Snep i druge stvari. Također, nema pravog uleta, to ovisi od osobe do osobe. Ako baš trebam nešto navesti, onda da dečko pita curu da kaže nešto smiješno, ili obrnuto. Klub je isto dosta dobro mjesto za prilaženje, ali ako osoba odmah kaže 'ne', to se treba ozbiljno shvatiti. Tinder je također okej, ja bih radije našla nekoga uživo, ali ako je nekome tako lakše, onda zašto ne. Što se tiče toga da cura priđe dečku, mislim da je bolje da dečko priđe, ali može i tako. Znam da moj prijatelj ne voli kad mu cura priđe i to ga malo uvrijedi, kaže Maja.

Dečki ne bi trebali platiti na prvom dejtu?

Studentica Dora ima drukčije iskustvo. Koliko je čula, kaže, dečkima se sviđa kada im cura priđe prva.

- Tko kome priđe ne bi trebalo ovisiti o spolu, već bi zainteresirana osoba trebala prići, bili oni dečko ili cura. Također mislim da na prvom dateu treba platiti ili osoba čija je to ideja bila ili bi se račun trebao podijeliti. Mislim da bi cure općenito trebale više prilaziti dečkima te im davati više komplimenata jer smatram da dečkima treba i puno znači ta vrsta pažnje na koju su cure često već otupile, smatra Dora.

Dodaje da je svejedno tko će kome prići. Ipak, smatra da dečki danas uglavnom ne prilaze, a ako se ipak odluče na taj korak, to je najčešće u klubovima. I ona za razlog navodi strah od odbijanja, ali i da ne znaju kako bi prišli.

- Smatram da bi i cure i dečki više trebali prilaziti jedni drugima i ne sramiti se svojih osjećaja. Za prići osobi mislim da je najbolje predstaviti se, objasniti zašto te osoba privukla te pitati je li slobodna za kavu, neku aktivnost ili druženje na javnom mjestu. Mislim da je bitno tijekom uleta biti opušten i humorističan te ne imati nikakva očekivanja. Mislim da pick up lineovi općenito ne rade. Prilaženje u klubovima nije problem ako je iskreno, bez pritiska ili očekivanja za drugu osobu, no takvi su slučajevi rijetki. Online dejtanje je dobro ako su ljudi iskreni, znaju što traže, zreli i dobro komuniciraju, što vjerujem da često nije slučaj, zaključuje Dora.