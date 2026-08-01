Koliko ljetnih praznika imaju druge zemlje? Evo gdje se smjestila Hrvatska

Od 27 zemalja Europske unije Hrvatska je na trećem mjestu po trajanju ljetnih praznika za učenike. Najviše ih je kod naših susjeda.

Učenici u Hrvatskoj svoje nastavne obveze završili su 12. lipnja, dok će se u klupe prema novom školskom kalendaru vratiti 7. rujna. Takvo razdoblje ljetnih praznika jedno je od najduljih u čitavoj Europskoj uniji.

Na vrhu Italija s 14 tjedana ljetnih praznika, na dnu Danska sa šest

Naime, u grafici koju je objavila Europska komisija vidljivo je da se Hrvatska po trajanju ljetnih praznika za učenike smjestila na treće mjesto od ukupno 27 zemalja članica, s time da u mnogim državama praznici traju jednako. Na prvom mjestu je susjedna Italija s 14 tjedana ljetnih praznika, dok drugo mjesto dijele tri države s po 13 tjedana ljetnih praznika – Malta, Latvija i Cipar. Na trećem mjestu, s 12 tjedana ljetnih praznika, uz Hrvatsku smjestili su se i Litva, Estonija i Grčka.

S druge strane, na začelju tablice zemlje su u kojima ljetni praznici traju tek šest tjedana. To su Danska, Nizozemska i Njemačka. Dakako, iz Europske unije ističu da Danska ima niz kraćih praznika tijekom školske godine. Među kraćim ljetnim praznicima su i oni u Belgiji i Francuskoj gdje traju osam tjedana. Izdvojimo još i da praznici u susjednoj Sloveniji, kao i u susjednoj Mađarskoj, traju 10 tjedana.

Talijani na dugim praznicima zbog vrućina i nedostatka klima u školama

U komentarima na društvenim mrežama javili su se Talijani koji imaju 14 tjedana ljetnih praznika. Pojašnjavaju, razlog su vrućine i to što u školama nema klima. Nadalje, kažu kako tijekom godine jedino imaju dvotjedne zimske praznike i pet dana odmora za Uskrs te da većina učenika u škole ide i subotama. Neki Talijani pisali su kako bi ipak voljeli kraće praznike tijekom godine umjesto jednih duljih ljetnih, ali da je sistem utemeljen na starim navikama i različitim obiteljskim strukturama.

S druge strane, Francuzi ističu da imaju osam tjedan ljetnih praznika, ali isto tako osam tjedana praznika tijekom školske godine. Oni traju po dva tjedna u listopadu, prosincu, veljači i travnju, stoji u komentarima. Generalno valja napomenuti da su neki komentatori istaknuli da se podatci iz grafika u svojim zemljama razlikuju u određenim regijama ili pokrajinama.