Koliko ljetnih praznika imaju druge zemlje? Evo gdje se smjestila Hrvatska

Školski kalendar s praznicima za 2026. I 2027. godinu
U Narodim novinama objavljen je školski kalendar za 2026./2027. školsku godinu. Zimski praznici ponovno su u dva dijela.
14:10 57 d 05.06.2026
01. kolovoz 2026.
Od 27 zemalja Europske unije Hrvatska je na trećem mjestu po trajanju ljetnih praznika za učenike. Najviše ih je kod naših susjeda.
Učenici u Hrvatskoj svoje nastavne obveze završili su 12. lipnja, dok će se u klupe prema novom školskom kalendaru vratiti 7. rujna. Takvo razdoblje ljetnih praznika jedno je od najduljih u čitavoj Europskoj uniji.
Naime, u grafici koju je objavila Europska komisija vidljivo je da se Hrvatska po trajanju ljetnih praznika za učenike smjestila na treće mjesto od ukupno 27 zemalja članica, s time da u mnogim državama praznici traju jednako. Na prvom mjestu je susjedna Italija s 14 tjedana ljetnih praznika, dok drugo mjesto dijele tri države s po 13 tjedana ljetnih praznika – Malta, Latvija i Cipar. Na trećem mjestu, s 12 tjedana ljetnih praznika, uz Hrvatsku smjestili su se i Litva, Estonija i Grčka.
S druge strane, na začelju tablice zemlje su u kojima ljetni praznici traju tek šest tjedana. To su Danska, Nizozemska i Njemačka. Dakako, iz Europske unije ističu da Danska ima niz kraćih praznika tijekom školske godine. Među kraćim ljetnim praznicima su i oni u Belgiji i Francuskoj gdje traju osam tjedana. Izdvojimo još i da praznici u susjednoj Sloveniji, kao i u susjednoj Mađarskoj, traju 10 tjedana.
Školski kalendar s praznicima za 2026. I 2027. godinu
U Narodim novinama objavljen je školski kalendar za 2026./2027. školsku godinu. Zimski praznici ponovno su u dva dijela.
14:10 57 d 05.06.2026
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10:42 119 d 04.04.2026
U komentarima na društvenim mrežama javili su se Talijani koji imaju 14 tjedana ljetnih praznika. Pojašnjavaju, razlog su vrućine i to što u školama nema klima. Nadalje, kažu kako tijekom godine jedino imaju dvotjedne zimske praznike i pet dana odmora za Uskrs te da većina učenika u škole ide i subotama. Neki Talijani pisali su kako bi ipak voljeli kraće praznike tijekom godine umjesto jednih duljih ljetnih, ali da je sistem utemeljen na starim navikama i različitim obiteljskim strukturama.
S druge strane, Francuzi ističu da imaju osam tjedan ljetnih praznika, ali isto tako osam tjedana praznika tijekom školske godine. Oni traju po dva tjedna u listopadu, prosincu, veljači i travnju, stoji u komentarima. Generalno valja napomenuti da su neki komentatori istaknuli da se podatci iz grafika u svojim zemljama razlikuju u određenim regijama ili pokrajinama.
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