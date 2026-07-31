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Pitali smo studente koji sezonu rade na otvorenom kako preživljavaju toplinski val: Evo njihovih 7 savjeta

Korana Povijač
Korana Povijač

31. srpanj 2026.

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Pitali smo studente koji sezonu rade na otvorenom kako preživljavaju toplinski val: Evo njihovih 7 savjeta

Konobarica, more | foto: Canva

Student Kristina i Josip sezonski posao rade na otvorenom, što je posebno izazovno tijekom toplinskog vala. Imaju savjet kako rasporediti posao.

Ovog vikenda Hrvatsku će pogoditi novi toplinski val. Učenici i studenti koji sezonski posao rade na otvorenom, ali i oni koji samo putuju do posla, trebali bi slijediti nekoliko smjernica kako bi izbjegli toplinski udar i sačuvali svoje zdravlje. Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i popiti jednu i pol čašu vode svakih 30 minuta. 

Od iznimne je važnosti, kažu, rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine 'da vam boja urina bude svijetla'. Treba izbjegavati pića s kofeinom, alkoholom i šećerom jer oni mogu izazvati dehidraciju. Nemojte čekati osjećaj žeđi da biste povećali unos tekućine.

Kako se odjenuti tijekom toplinskog vala?

- Važno je piti dovoljno tekućine, jer znojenjem gubimo više tekućine, čime dolazi do dehidracije i povećanog viskoziteta krvi, što može izazvati trombozu, inzult mozga ili infarkt srca, navode iz HZJZ-a.

Osvježiti se možete i tako da u ustima rastopite kockicu ili dvije leda. Jedite češće male i što tekućije obroke. Izbjegavajte hranu prebogatu bjelančevinama. Ako ste u mogućnosti, pripremite miješano svježe voće, smoothie ili spravite laganu juhu, da organizmu vratite izgubljene minerale, vitamine i elektrolite.

Kad je riječ o odjeći, nosite laganu, široku, svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale. Od koristi je i zaštita od direktnog sunca te kišobrani i lepeza za rashlađivanje zraka. Preporuka je i da se, ako imate tu mogućnost, zamotate u hladne mokre ručnike ili se rashladiti mokrom spužvom, kupkom za noge i slično.

Ako radite u zatvorenom, bilo bi dobro da temperaturu u prostoru u kojem provodite vrijeme održavate ispod 32 °C. Kad je riječ o klima uređaju, podesite temperaturu tako da ne bude niža od 7 °C od vanjske. Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura zraka iznad 35˚C, neće spriječiti zdravstvene teškoće vezane uz velike vrućine.

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Dogovor sa šefom

Dvoje studenata koji sezonski posao odrađuju na otvorenom upitali smo za njihove savjete iz prakse. Studentica Kristina radi u restoranu i na bazenu. Kako kaže, najviše joj pomaže velika termosica u koju redovito ulijeva hladnu vodu i hidrira se tijekom cijele smjene.

- Mislim da je to najbitnija stvar tijekom vrućih ljetnih dana. Uz bih nadodala laganu, prozračnu odjeću i udobnu obuću. Također, važno je uzeti si vremena za sjesti i odmoriti se. Upravo se na suncu čovjek najbrže jako umori. Za marendu uzimam laganu hranu, a savjetujem još i da se dobro raspodijeli posao, odnosno da se težak fizički rad ne radi u udarnim satima, između 10 i 17. Na primjer nošenje gajbi i punjenje frižidera. Treba pričekati neko ok vrijeme za to napraviti jer veliko opterećenje može dovesti do nesvjestice, kaže Kristina.

Student Josip radi kao konobar i navodi sve poput Kristine. Dodaje da je važno držati pravilan ritam tijekom rada.

- Uzimati redovne pauze i raditi s određenom umjerenošću koliko je to moguće. Treba se ocijeniti kada je prevelika vrućina, razgovarati s gazdom i 'doći na istu stranicu' što se tiče opterećenja na poslu po osobi i po cijelom osoblju. Također treba dobro planirati fizičke aktivnosti na poslu, one koje su teže raditi ujutro i navečer. Ja imam sreće da ne moram raditi u dugim hlačama i košulji dugih rukava, mogu biti u malo ležernijem izdanju. Isto bih preporučio jedenje voća, to je veliki izvor energije i rashlađenja. I magnezij za grčeve do kojih dolazi zbog dehidracije - zato piti dosta vode, zaključuje Josip.

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