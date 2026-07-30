Vela Luci ili Veloj Luci? Oliver ju je obožavao, ali mnogi ju pogrešno dekliniraju

Je li ispravno reći da se nalaziš u Vela Luci ili u Veloj Luci? Zapamti, dekliniraju se obje riječi, a ne samo druga.

Jučerašnji dan brojni obožavatelji Olivera Dragojevića proveli su u Veloj Luci, ili Vela Luci? Hrvatski glazbenik preminuo je 29. srpnja 2018., a sahranjen je upravo u tom mjestu. Tim povodom svake se godine ondje održava memorijalni koncert i manifestacija u njegovo ime, pod nazivom njegove pjesme Trag u beskraju.

Mnogi su na društvenim mrežama objavili da su u 'Vela Luci', no to je pogrešno. Bili su u Veloj Luci, odnosno dekliniraju se obje riječi. Ako ne budete sigurni, sjetite se Oliverove pjesme tog imena, u kojoj jedan od stihova glasi: 'Velu Luku mala ne zaboravi'. Dakle, ne Vela Luku.