Svaštara Vela Luci ili Veloj Luci? Oliver ju je obožavao, ali mnogi ju pogrešno dekliniraju

Vela Luci ili Veloj Luci? Oliver ju je obožavao, ali mnogi ju pogrešno dekliniraju

Korana Povijač
Korana Povijač

30. srpanj 2026.

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Vela Luci ili Veloj Luci? Oliver ju je obožavao, ali mnogi ju pogrešno dekliniraju

Korčula, djevojka | foto: Canva

Je li ispravno reći da se nalaziš u Vela Luci ili u Veloj Luci? Zapamti, dekliniraju se obje riječi, a ne samo druga.

Jučerašnji dan brojni obožavatelji Olivera Dragojevića proveli su u Veloj Luci, ili Vela Luci? Hrvatski glazbenik preminuo je 29. srpnja 2018., a sahranjen je upravo u tom mjestu. Tim povodom svake se godine ondje održava memorijalni koncert i manifestacija u njegovo ime, pod nazivom njegove pjesme Trag u beskraju.

Mnogi su na društvenim mrežama objavili da su u 'Vela Luci', no to je pogrešno. Bili su u Veloj Luci, odnosno dekliniraju se obje riječi. Ako ne budete sigurni, sjetite se Oliverove pjesme tog imena, u kojoj jedan od stihova glasi: 'Velu Luku mala ne zaboravi'. Dakle, ne Vela Luku.

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