U moru zamijetili posebnu vrstu meduze, fakultet objasnio što kupači trebaju činiti

U Istri je zamijećena pojava Mediteranske meduze. Zbog specifična oblika može se razlikovati od ostalih meduza, objašnjavaju s fakulteta.

Kupači u Istri možda su ovih dana u moru zamijetili meduze koje izgledaju nešto drukčije od onih na koje smo navikli. Radi se o juvenilnim jedinkama (mladim jedinkama, op.a.) Mediteranske meduze (𝐶𝑜𝑡𝑦𝑙𝑜𝑟ℎ𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎) koja izgledom podsjeća na jaje na oko, objavili su s Fakulteta prirodnih znanosti u Puli.

Prepoznati se može po plosnatom klobuku i grbavoj izbočini

S fakulteta navode kako je njihova pojava zamijećena ovih dana na jugu Istre na potezu od kupališta Zelenika pa sve do rta Kamenjak. Dok mlade jedinke podsjećaju na jaje na oko, odrasle imaju specifičan oblik prema kojem ju je moguće razlikovati od ostalih meduza.

- Naime, njezin je klobuk plosnat i na sredini ima grbavu izbočinu (koja nije primjetna u juvenilnim jedinkama), okruženu kružnim kanalom. Klobuk je promjera često oko 20 cm, iako ima i većih jedinki te je zelenkastosmeđe boje, što je posljedica simbioze s algama zooksantelama, objašnjavaju s fakulteta.

Nije opasna i ne treba je vaditi iz mora

S fakulteta nastavljaju da odrasle jedinke ove vrste služe kao skrovište mladim ribicama iz rodova 𝑇𝑟𝑎𝑐ℎ𝑢𝑟𝑢𝑠, 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑜𝑙𝑎 i 𝐵𝑜𝑜𝑝𝑠. Odgovorili su i kako se kupači trebaju ponašati kada ugledaju ovu meduzu.

- Želimo istaknuti kako ova meduza nije opasna za kupače te molimo da ju se ne vadi iz mora, istaknuli su s Fakultet prirodnih znanosti u Puli.

Podsjetimo, prošle smo godine pisali o pojavi rebraša u moru, koji su nalik meduzama. No, oni nemaju žarne stanice pa su bezopasni za čovjeka. Ipak, naši sugovornici profesori s PMF-a kazali su da ta invazivna vrsta ima neke negativne posljedice na ekosustav.