Smije li se kupati u moru za vrijeme menstruacije? Liječnica odgovorila na to često pitanje

Smije li se kupati u moru za vrijeme menstruacije - često je pitanje ovih dana. Uz dobru higijenu i osluškivanje tijela, kupanje može biti sigurno.

Planiranje odlaska na plažu za većinu žena i djevojaka uključuje kalkulacije oko toga u kojoj su fazi menstrualnog ciklusa. U danima krvarenja mnoge izbjegavaju kupanje u moru, kako iz praktičnih razloga tako i zbog bojazni oko toga je li kupanje tijekom menstruacije uopće sigurno.

Smije li se kupati u moru za vrijeme menstruacije?

Puno je mitova oko toga pa ne čudi da je pitanje smije li se kupati u moru za vrijeme menstruacije jedno je od češće pretraživanih. Mi smo ga postavili liječnici Ani Mariji Krznarić Lovošević, specijalistici ginekologije i porodništva iz Poliklinike Eljuga. Zanimalo nas je i postoji li tada, što je također česti mit, pojačani rizik od infekcije. Odmah u uvodu odgovora ističe - kupanje u moru tijekom menstruacije u pravilu je sigurno i stvar je osobnog izbora.

- Menstruacija sama po sebi nije razlog za izbjegavanje mora, plivanja ili drugih ljetnih aktivnosti, a nema dokaza da kupanje u čistom moru tijekom menstruacije samo po sebi značajno povećava rizik od vaginalnih infekcija. Menstruacija je prirodan proces tijekom kojeg se ljušti sluznica maternice, a menstrualna krv i tkivo izlaze iz tijela kroz rodnicu. Važno je znati da menstruacija nije 'otvorena rana' kroz koju bi morska voda mogla ući u tijelo, navodi Krznarić Lovošević.

Još jedan mit koji kruži je da menstruacija u vodi potpuno prestaje.

- To nije točno - pritisak vode može privremeno usporiti ili smanjiti vidljivost krvarenja, ali menstruacija ne prestaje. Krvarenje se može ponovno primijetiti nakon izlaska iz mora, zbog čega je dobro unaprijed odabrati menstrualni proizvod koji vam odgovara, kaže Krznarić Lovošević.

Što je najbolje koristiti tijekom kupanja: tampon ili menstrualnu čašicu i kada ih mijenjati?

U novije vrijeme izbor menstrualnih proizvoda poprilično je velik, pa nas je zanimalo koja je od dostupnih opcija najbolja, ali i koliko često je nužno mijenjati ih.

- Za kupanje se mogu koristiti tampon, menstrualna čašica ili menstrualni kupaći kostim. Ne postoji jedan proizvod koji je najbolji za sve - izbor ovisi o tome što je osobi najugodnije, na što je navikla i što zna pravilno koristiti. Tampon je praktičan izbor za kupanje, treba odabrati moć upijanja koja odgovara jačini krvarenja te ga mijenjati redovito. Nakon kupanja dobro ga je promijeniti, osobito ako se nakon izlaska iz mora ne planirate ubrzo ponovno kupati. Prije i nakon promjene važno je temeljito oprati ruke sapunom i vodom. Menstrualna čašica također može biti dobar izbor jer prikuplja menstrualnu krv, a ne upija vodu u kojoj se kupate. Potrebno ju je prazniti prema jačini krvarenja, kapacitetu čašice i uputama proizvođača. Prije umetanja i nakon vađenja treba oprati ruke, a čašicu održavati prema uputama proizvođača. Menstrualni kupaći kostim može biti praktičan kod slabijeg krvarenja ili kao dodatna zaštita, ali prije kupnje provjerite za koju je jačinu menstruacije namijenjen. Nakon kupanja treba ga presvući i oprati prema uputama proizvođača, navodi Krznarić Lovošević.

Treba li nakon izlaska iz mora skinuti mokri kupaći?

Mnoge djevojke smatraju da nakon izlaska iz mora moraju odmah skinuti mokar kupaći kostim i odjenuti novi. I to je dobar potez, navodi naša sugovornica. Pitamo je i je li nužno provesti dodatne higijenske mjere.

- Dobro je presvući mokri kupaći kostim kada završite s kupanjem, osobito ako ćete dulje vrijeme biti u mokroj odjeći. Dugotrajna vlaga i trenje mogu iritirati osjetljivu kožu vulve, posebno kod osoba koje su sklone iritacijama ili ponavljanim tegobama. Ipak, mokri kupaći kostim sam po sebi neće uzrokovati infekciju. Nije potrebno nakon svakog izlaska iz mora provoditi posebnu intimnu higijenu. Dovoljno je istuširati se čistom vodom i nježno oprati vanjsko spolovilo. Ako se koristi sredstvo za pranje, ono bi trebalo biti nježno i za tu namjenu formulirano, a primjenjuje se samo na vanjsko područje. Rodnicu nije potrebno, niti se preporučuje, ispirati. Ona ima vlastite mehanizme održavanja ravnoteže mikrobioma, a pretjerano pranje, agresivni gelovi i vaginalno ispiranje mogu narušiti prirodnu ravnotežu i izazvati iritaciju, navodi Krznarić Lovošević.

Brisanje nakon nužde ima jedno pravilo

Dodaje i da su važni i jednostavni svakodnevni savjeti: nakon obavljanja nužde brišite se sprijeda prema straga, a ako je koža vulve posebno osjetljiva ili sklona iritacijama, može pomoći neutralna, neparfimirana zaštitna krema ili balzam namijenjen tom području.

- Dodatni savjet za intimnu udobnost: nakon završetka kupanja presvucite se u suho i prozračno donje rublje. Spavanje bez gaćica nekim ženama odgovara jer smanjuje zadržavanje topline i vlage, ali nije zdravstvena obveza – najvažnije je da vam je ugodno, navodi Krznarić Lovošević.

'Vaša menstruacija je vaša stvar - i ne dopustite da vas mitovi uvjere u suprotno'

Za kraj liječnicu pitamo i u kojim bi situacijama ipak preporučila da se kupanje izbjegava, jer ponekad djevojke smatraju da to ne bi smjele ako imaju obilna krvarenja, bolove ili česte infekcije.

- Sama obilna menstruacija nije medicinski razlog za izbjegavanje mora, ali može biti nepraktična i zahtijevati češću promjenu menstrualnog proizvoda. Ako je krvarenje toliko obilno da je potrebno mijenjati tampon, uložak ili drugi menstrualni proizvod svakih sat do dva, osobito ako se to ponavlja, potrebno je javiti se ginekologu jer obilna menstruacija može zahtijevati obradu. Kod menstrualnih bolova odluka o kupanju ovisi o tome kako se osoba osjeća. Umjerena tjelesna aktivnost, uključujući plivanje, nekima može pomoći u ublažavanju grčeva, ali ako su bolovi jaki, prisutni su vrtoglavica, slabost, mučnina ili izrazita iscrpljenost, bolje je odmoriti se i ne forsirati aktivnosti. Kupanje ponekad treba privremeno izbjegavati kod aktivne vaginalne infekcije do završetka liječenja ako vam je tako savjetovano prilikom pregleda. Također, potrebno je slijediti posebne upute liječnika nakon određenih ginekoloških zahvata ili tijekom liječenja, kada se može preporučiti privremeno izbjegavanje kupanja. Ako se ne želite kupati tijekom menstruacije, naravno da ne morate. Ali ako želite plivati i imate mogućnost održavati osnovnu higijenu na plaži, menstruacija ne bi trebala biti razlog da se odreknete mora. Vaša menstruacija je vaša stvar - i ne dopustite da vas mitovi uvjere u suprotno, zaključuje Krznarić Lovošević.