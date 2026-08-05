Tokom ili tijekom nastave? Ova jezična dvojba često zbunjuje, a odgovor je zapravo jednostavan

Tokom ili tijekom? Tok se odnosi na protok vode tekućice, a tijekom je prijedlog koji se odnosi na vrijeme, pa ovisi što želite reći.

'Tokom nastave smo razgovarali o maturalcu'. Iako biste ovakvu ili sličnu rečenicu možda izrekli ovako, to nije najbolje rješenje. Umjesto 'tokom', trebali biste koristiti prijedlog 'tijekom'. On se odnosi na vrijeme i protok vremena. S druge strane, tok je smjer kojim protječe neka tekućica, na primjer rijeka.

Jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik izdvaja još jednu sličnu grešku, a to je sintagma 'pod nastavom'. Umjesto 'pod', dakle, treba se koristiti 'tijekom' ili 'za vrijeme', ali i tu postoji razlika.

- Prijedlog pod u hrvatskome standardnom jeziku označuje da se tko ili što nalazi s donje strane čega (pod krevetom, pod stolom). Ne treba ga upotrebljavati pri izricanju istodobnosti ili pri izricanju kakvih okolnosti. U tim značenjima prijedlog pod treba zamijeniti izrazom za vrijeme ili prijedlogom tijekom (ako se izriče istodobnost) ili prijedlogom uz (ako se izriče kakva okolnost). Umjesto 'Učenici su pričali pod nastavom', 'prihvatili su prijedlog pod određenim uvjetima' pravilno je 'Učenici su pričali za vrijeme nastave / tijekom nastave, prihvatili su prijedlog uz određene uvjete', piše Jezični savjetnik.