Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?

No postoje i oni bez kojih ljeto jednostavno ne možemo zamisliti, bez obzira na trendove.

Kada su u pitanju topli dani, godišnji odmor i bezbrižne šetnje uz more, Havaianas je jedan od brendove kojem se iz godine u godinu rado vraćamo. Dugi niz godina njihove japanke imaju posebno mjesto u ljetnim ormarima, a jednako ih vole djeca, muškarci i žene.

Havaianas ima prepoznatljiv dizajn, ali su zapravo udobnost i izdržljivost razlog su zbog su jedan od najpopularnijih modela japanki i razlog zbog kojeg ih nosimo tijekom cijelog ljeta. Širok izbor Havaianas modela dostupan je i na Answear.hr, gdje možete birati između brojnih boja, veličina i modela te pronaći idealan par za plažu, grad, putovanja ili svakodnevne ljetne obaveze.

Havaianas japanke uklapaju se u svaki ljetni stil

Jedan od razloga zbog kojeg su Havaianas japanke postale pravi ljetni klasik jest njihova nevjerojatna svestranost. Danas ih više ne povezujemo isključivo s odlaskom na plažu ili bazen, već ih bez razmišljanja nosimo u gotovo svim prilikama.

Ljeto 2026. među trendove dovelo je opušteniji pristup odijevanju pa se japanke savršeno uklapaju u raznim kombinacijama, bilo da nosimo lanene hlače, oversized košulje, bermude, traper kratke hlače, slip haljine ili duge prozračne modele od lana i pamuka. Upravo zato Havaianas obuća postala je nezaobilazan dio ljetne garderobe koji spaja udobnost i stil te dokazuje da jednostavni komadi često izgledaju najbolje. Japanke koje se uklapaju u svaki ljetni stil | Foto: Answear.hr

Ako volite minimalističke modne kombinacije, odaberite Havaianas japanke u neutralnoj boji i nosite ih uz bijelu lanenu košulju i široke hlače za bezvremenski ljetni look. Za godišnji odmor, japanke s potpisom ovog brenda odlično će se slagati uz kupaći kostim, lagani pareo ili tuniku, dok ćete ih u gradu lako kombinirati s trapericama, običnom pamučnom majicom i pletenom torbom.

Upravo ta mogućnost prilagodbe različitim stilovima čini Havaianas obućom koju možemo nositi gotovo svakodnevno tijekom ljeta. Smeđe japanke | Foto: Answear.hr

Havaianas japanke dolaze u šarolikoj paleti boja

Još jedan razlog njihove dugogodišnje popularnosti krije se u velikom izboru modela i boja. Bilo da preferirate klasične crne, bijele ili bež japanke koje će pristajati uz sve što već imate u ormaru ili ste ljubiteljica živopisnih nijansi koje će razigrati svaki outfit, Havaianas nudi model za svaki stil i svaku priliku.

Odlična vijest je to što svake sezone u svoju ponudu dodaju nove šarolike modele i limitirane kolekcije koje su zanimljive i daju završni touch svakom izgledu pa će svatko pronaći model za sebe, nevezano uz godine, spol i stil.