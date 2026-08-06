Svaštara Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?

Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?

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06. kolovoz 2026.

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Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?

Foto: Answear.hr

Svake sezone pojave se modni komadi koji nakratko osvoje društvene mreže pa nestanu.

No postoje i oni bez kojih ljeto jednostavno ne možemo zamisliti, bez obzira na trendove.

Kada su u pitanju topli dani, godišnji odmor i bezbrižne šetnje uz more, Havaianas je jedan od brendove kojem se iz godine u godinu rado vraćamo. Dugi niz godina njihove japanke imaju posebno mjesto u ljetnim ormarima, a jednako ih vole djeca, muškarci i žene. 

Havaianas ima prepoznatljiv dizajn, ali su zapravo udobnost i izdržljivost razlog su zbog su jedan od najpopularnijih modela japanki i razlog zbog kojeg ih nosimo tijekom cijelog ljeta. Širok izbor Havaianas modela dostupan je i na Answear.hr, gdje možete birati između brojnih boja, veličina i modela te pronaći idealan par za plažu, grad, putovanja ili svakodnevne ljetne obaveze. 

Havaianas japanke uklapaju se u svaki ljetni stil 

Jedan od razloga zbog kojeg su Havaianas japanke postale pravi ljetni klasik jest njihova nevjerojatna svestranost. Danas ih više ne povezujemo isključivo s odlaskom na plažu ili bazen, već ih bez razmišljanja nosimo u gotovo svim prilikama.

Ljeto 2026. među trendove dovelo je opušteniji pristup odijevanju pa se japanke savršeno uklapaju u raznim kombinacijama, bilo da nosimo lanene hlače, oversized košulje, bermude, traper kratke hlače, slip haljine ili duge prozračne modele od lana i pamuka. Upravo zato Havaianas obuća postala je nezaobilazan dio ljetne garderobe koji spaja udobnost i stil te dokazuje da jednostavni komadi često izgledaju najbolje. 

Japanke koje se uklapaju u svaki ljetni stil | Foto: Answear.hr

Ako volite minimalističke modne kombinacije, odaberite Havaianas japanke u neutralnoj boji i nosite ih uz bijelu lanenu košulju i široke hlače za bezvremenski ljetni look. Za godišnji odmor, japanke s potpisom ovog brenda odlično će  se slagati uz kupaći kostim, lagani pareo ili tuniku, dok ćete ih u gradu lako kombinirati s trapericama, običnom pamučnom majicom i pletenom torbom.

Upravo ta mogućnost prilagodbe različitim stilovima čini Havaianas obućom koju možemo nositi gotovo svakodnevno tijekom ljeta.

Smeđe japanke | Foto: Answear.hr

Havaianas japanke dolaze u šarolikoj paleti boja

Još jedan razlog njihove dugogodišnje popularnosti krije se u velikom izboru modela i boja. Bilo da preferirate klasične crne, bijele ili bež japanke koje će pristajati uz sve što već imate u ormaru ili ste ljubiteljica živopisnih nijansi koje će razigrati svaki outfit, Havaianas nudi model za svaki stil i svaku priliku. 

Odlična vijest je to što svake sezone u svoju ponudu dodaju nove šarolike modele i limitirane kolekcije koje su zanimljive i daju završni touch svakom izgledu pa će svatko pronaći model za sebe, nevezano uz godine, spol i stil.

Bez obzira planirate li vikend na moru, dugi godišnji odmor ili jednostavno tražite udobnu obuću koja će vas pratiti tijekom cijelog ljeta, Havaianas japanke ostaju bezvremenski klasik kojem se uvijek isplati vratiti.

Šarene japanke | Foto: Answear.hr
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