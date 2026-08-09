Tražite stan u Zagrebu? Karta koju je izradio student Mislav može vam biti presudna

Kolovoz za brojne studente koji studiraju u Zagrebu označava početak potrage za stanom u kojem će boraviti sljedeće akademske godine. Uz cijenu, jedan od ključnih kriterija mnogih prilikom pretraživanja dostupnost je javnog prijevoza. No, je li podatak u oglasu da je stan udaljenj od tramvaja dvije minute hoda uistinu točan? Tu u pomoć uskače Doseg, aplikacija koju je razvio Mislav Jovanić, student Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

- Vidio sam kartu koja za New York i Toronto pokazuje dokle stigneš u 15 minuta i htio sam isto napraviti za Zagreb. Prva verzija je bila gotova u par sati i odmah pokazala problem: na 15 minuta se u Zagrebu obojen tako mali dio grada da karta izgleda pokvareno. Zato je danas zadana postavka 30 minuta, a 15 je tu za usporedbu. Doseg radi ovako: klikneš bilo gdje na kartu i obojeni dio je sve što stigneš u tom vremenu javnim prijevozom. Izračun se temelji na stvarnom voznom redu za taj dan i to doba dana, i uključuje ono što se obično zaboravi: čekanje na stanici, presjedanja i pješačenje do stanice i od nje do cilja. Kašnjenja koja ZET objavljuje uživo su uračunata. Uz kartu su tu i stranice za svaku od 154 linije, za oko 1.200 stanica i za svih 17 gradskih kvartova, sve besplatno i bez registracije, govori nam Mislav.

'O zagrebačkim kvartovima priča se osjećajem, rijetko brojkama'

Pitamo ga i koji je konkretan problem građana želio riješiti ovim projektom i po čemu se Doseg razlikuje od postojećih aplikacija za praćenje tramvaja i autobusa.





Korisno za studente koji traže stan

- Postojeće aplikacije odgovaraju na pitanje 'kako doći od A do B'. To je riješeno i ne pokušavam to raditi ponovno. Doseg odgovara na drugo pitanje: 'koliko mi je grada uopće dostupno odavde'. Ne moraš unaprijed znati kamo ideš. To je važno jer se o zagrebačkim kvartovima priča osjećajem, rijetko brojkama. Kad se izmjeri, ispadne ovako: iz centra u pola sata dosegneš četiri do pet puta više grada nego iz Sesveta ili Brezovice. Isti grad, isti dan, ista karta. Druga brojka koju volim: 43 posto površine Zagreba je dalje od 500 metara od najbliže stanice. U Donjem gradu to je jedan posto, na Podsljemenu i u Brezovici 57 posto, navodi Mislav.

Upravo studentima i ostalima koji trenutačno razmišljaju o najmu i biraju stanove Doseg može biti najkorisniji, jer vrijeme putovanja do određene točke tom prilikom obično procjenjuju preoptimistično. Često ne svojom krivnjom, već sami najmodavci u oglasima zavaravajuće ističu kako je nekretnina u blizini tramvaja, slaže se Mislav.



- U Doseg utipkaš adresu iz oglasa. Baza ima 138 tisuća zagrebačkih adresa iz službenog registra Državne geodetske uprave, pa gotovo svaka adresa prolazi. Odmah vidiš koje su stanice u blizini, koje linije tu staju i dokle stigneš u 15 ili 30 minuta. Ako je faks unutar tog kruga, oglas drži vodu. Ako nije, znaš to prije potpisa, a ne u listopadu. Ono što se najčešće previdi je pješačenje do stanice. U Donjem gradu je to u prosjeku 139 metara, na Podsljemenu 645. Deset minuta hoda u svakom smjeru, svaki dan, sljedeće tri godine. Kad izabereš stan, izabrao si i koliko ti dnevno odlazi na put. Za to je Doseg tu, kaže Mislav.

Pitamo ga i je li bilo izazova u prikupljanju podataka za izradu karte. Mislav ističe da je Zagreb po tom pitanju bolji nego što bi se možda očekivalo.



- ZET objavljuje i vozni red i kašnjenja u realnom vremenu, HŽ vozni red. To u Hrvatskoj nije standard i bez toga ovakva stranica ne bi postojala. Teži dio nije doći do podataka nego primijetiti kad podaci tiho zakažu. Vozni red se mijenja, ponekad stigne nepotpun, a živi podaci znaju doći kao besmislica. Ako to ne uhvatiš, karta izgleda uredno i pokazuje krivo, a to je gore od stranice koja očito ne radi. Zato se podaci automatski provjeravaju svaki tjedan i odbijaju ako ne izgledaju ispravno. Ono čega jednostavno nema: nema podataka o tome koliko je vozilo puno, ni je li tramvaj stvarno došao. Doseg mjeri vozni red i kašnjenja, ne mjeri gužvu. To je poštena granica i ne pokušavam se praviti da je nema, kaže Mislav.

Problemi s podacima u drugim gradovima

Posljednje među novinama koje je uveo u aplikaciju su pretraga po adresi i praćenje promjena u mreži, gdje stranica sama pokupi ZET-ove obavijesti kad se linija ukine ili preusmjeri i nacrta to na karti. A što slijedi?



- Sljedeće mi je procjena puta do faksa ili posla: upišeš gdje stanuješ i gdje ti je faks i dobiješ koliko ti to stvarno traje i kako stojiš u odnosu na gradski prosjek. Time se rješava i usporedba više adresa, jer stanove tako i biraš, jedan protiv drugog. Praćenje tramvaja i buseva uživo namjerno ne radim. To već postoji i radi dobro, i nema smisla da to radim drugi put. Doseg odgovara na drugo pitanje, ono o povezanosti i kvaliteti prijevoza, i tu želim biti mjesto na kojem su svi odgovori na jednom mjestu, navodi Mislav.

Može li se Doseg očekivati i za druge gradove? Sve u aplikaciji napravljeno je tako da nije vezano uz Zagreb, nužno je samo zamijeniti vozni red i kartu grada, međutim prepreka u drugim gradovima nije tehnička nego podatkovna.



- Trebao bi mi javno objavljen vozni red u standardnom obliku, a koliko sam našao, izvan Zagreba toga uglavnom nema, dok podatke o kašnjenjima uživo praktički nitko drugi ne objavljuje. Ako neki grad ili prijevoznik to objavi, mogu ga uključiti u nekoliko dana. Bez toga bi trebalo ručno prepisivati vozne redove, što brzo zastari i nema smisla. Ako se to promijeni, Split i Rijeka su prvi na redu, poručuje Mislav.