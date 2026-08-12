Svaštara Tko je bio najbolji ministar obrazovanja i znanosti? Glasajte u anketi

Tko je bio najbolji ministar obrazovanja i znanosti? Glasajte u anketi

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

12. kolovoz 2026.

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Tko je bio najbolji ministar obrazovanja i znanosti? Glasajte u anketi

Ministri Fuchs, Divjak, Mornar, Primorac, Jovanović, Vokić | foto: MZOM, srednja.hr

Hrvatska je dosad imala 22 ministra obrazovanja i znanosti. Nakon što smo objavili gdje su oni danas, sada imate priliku odabrati najboljeg.

Od prvih ministara Osmana MuftićaVlatka Pavletića, preko Ive Sanadera, Ljilje Vokić, Hrvoja Kraljevića, sve do Blaženke Divjak i najdugovječnijeg ministra Radovana Fuchsa. Hrvatska je, kako smo pisali, dosad imala 22 ministra obrazovanja i znanosti.

U recentnom tekstu provjerili smo gdje su svi oni danas te smo kratko podsjetili na njihove biografije. Napomenimo kako su se imena ministarstva tijekom godina mijenjala. Nekada su ministarstva obrazovanja, odnosno prosvjete bila odvojena od znanosti. Ovdje su oni svi skupno pribrojeni, kako stoji i na popisu aktualnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Sada je na vama red da glasate za najboljeg ministra ili ministricu obrazovanja. Više o njima možete pročitati ovdje. Glasanje traje do 18. kolovoza. Neka pobijedi najsposobniji!

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