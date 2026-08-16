Dirljiva objava škole: 'Ocjene su im nekada stvarale najveće brige, a danas su tek...'

Srednja škola Bartula Kašića na otoku Pagu podijelila je dirljivu objavu svojih bivših učenika koji su u njezinim klupama posljednji put bili prije deset godina. Poslali su važnu poruku današnjim učenicima - jednog dana više ćete se sjećati prijateljstava nego ocjena.

- Naša dica... Prije deset godina posljednji su put sjeli u svoje školske klupe kao učenici s različitim planovima, željama i vjerojatno različitim odgovorima na pitanje: 'Gdje se vidiš za deset godina?'. A onda je tih deset godina proletjelo. Dio generacije ponovno se okupio, posjetio svoju razrednicu Mariju Badurinu i prisjetio se veselih priča koje su obilježile njihove srednjoškolske dane. A možda je najslađi dio večeri bio ponovno 'pošpijat' u stari imenik. Ovaj put iz sasvim druge perspektive i prisjetiti se ocjena koje su nekada stvarale najveće brige, a danas su tek simpatičan dio školskih uspomena. Jer nakon deset godina ocjene se zaborave, a dobre priče, uspomene i prijateljstva ostaju. Maturanti 2015./2016., napisali su iz škole.