Kao mala oduševila je izvedbom himne, pjevala u Americi. Gdje je danas Mia Negovetić?

Mia Negovetić danas se i dalje bavi glazbom, nedavno je izdala prvi album, ali uz to zaposlena je u tvrtki za promet nekretnina.

Bila je 2015. godina, a na pozornicu RTL-ovog show Zvjezdice stala je 12-godišnja Riječanka Mia Negovetić. Svojim vokalom u izvedbama pjesama Listen, Di sole e d`azzurro, Who you are i Utjeha bez teksta ostavila je ne samo žiri, nego cijelu Hrvatsku i regiju, te pobijedila u prvom izdanju tog natjecanja.

Publika je posebno pamti po izvedbi himne 5. kolovoza 2015. godine, povodom svečana vojna mimohoda kojim se obilježilo 20 godina VRO Oluja. Zbog fenomenalne izvedbe pjesme Listen Beyonce, bila je gošća showa Little Big Shots u SAD-u u 2016. godini.

Objavila svoj prvi, kantautorski album prije godinu dana

No, gdje je Mia Negovetić danas? Prije točno godinu dana objavila je svoj prvi album Misli sa 16 pjesama. Riječ je o kantautorskom albumu s pjesmama naziva poput Samo, Ostajem sama, Vrati se i Začarani krug. Pjesma s najviše pregleda na YouTube s tog albuma jest Začarani krug te broji 4,5 tisuće pregleda. Na Spotifyu pjesma Mijenjam se s albuma broji 25.000 slušatelja.

- Snovi se grade korak po korak, predstavljam prvi, kantautorski album - novi temelj na kojem gradim ovu priču. Ovaj kanal je moje utočište za muziku, iskrenost i novi početak. Ako želiš biti dio tog putovanja, dobrodošao si, stoji u opisu YouTube kanala Mije Negovetić.

Administrator je društvenih mreža i kreator sadržaja u jednoj tvrtki

Mia Negovetić danas se ne bavi samo glazbom. Zaposlena je u Dogma Nekretninama, tvrtki specijaliziranoj u prometu nekretnina. Na njihovim internetskim stranicama stoji da je Negovetić administrator društvenih mreža i kreator sadržaja. Zbog toga ju je moguće vidjeti u videozapisima na društvenim mrežama te tvrtke, pa je tako primjerice za prvi april snimala šaljive pozive.

Negovetić je više puta zadnjih godina pokušala predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Na Dori se pojavila 2020. godine pjesmom When It Comes To You, no osvojila je drugo mjesto jer je pobjedu tada uzeo Damir Kedžo pjesmom Divlji Vjetre. U 2021. godini osvojila je treće mjesto pjesmom She's Like a Dream, a ispred nje plasirali su se Albina i Nina Kraljić. Natjecala se i u 2022. godini pjesmom Forgive Me (Oprosti) te je opet bila treća, iza Mije Dimšić i Marka Bošnjaka.

U nedavnom razgovoru za showbuzz.dnevnik.hr najavila je kako već priprema novi album. Opisala je da je danas potpuno druga osobe od nekadašnje djevojčice koja je stajala na pozornici, no da je u duši ostala ista. Generalno za glazbenu scenu u Hrvatskoj i inozemstvu navela je kako ima osjećaj da se danas svatko naziva pjevačem ili artistom, a zapravo su daleko od toga.