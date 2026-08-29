Kada je vrijeme za prvu ljubavnu vezu i kako preboljeti prekid? Stručnjaci dali savjet

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29. kolovoz 2026.
'Prava' dob u kojoj je dijete spremno za vezu ne postoji, govore stručnjaci, no prva iskustva pojavljuju se od 12. godine.
Kada je vrijeme za prvu ljubavnu vezu i kako preboljeti prekid? Savjete su dali iz Hrabrog telefona odakle pružaju podršku djeci i roditeljima, telefonski ili online. Kako kažu, prvi izraženiji interes za simpatije i zaljubljivanje može se pojaviti već oko 10. do 12. godine.
- Oko 12. do 14. godine češće se pojavljuju prva romantična iskustva, dopisivanja, 'hodanja' i kraće veze, dok su oko 14. do 16. godine ljubavne veze uobičajene. Kasnije u adolescenciji veze u prosjeku postaju dulje i intimnije. Naravno, to su okvirne razvojne dobi, a ne pravila koja trebaju vrijediti za svako dijete. Ne postoji jedna prava dob u kojoj je dijete spremno za vezu, objašnjavaju iz Hrabra telefona.
Nastavljaju kako se dvoje četrnaestogodišnjaka može jako razlikovati u tome kako razumiju bliskost, granice i odnose. Jedno će već željeti vezu, drugo neće biti zainteresirano još nekoliko godina, ističu.
- Zato kada dijete pokaže interes za prvu vezu, vrijedi više razmišljati o tome što dijete zna o zdravim odnosima. Zna li da smije reći da mu nešto ne odgovara? Da veza ne znači odustajanje od prijatelja i vlastitih interesa? Da ljubomora, provjeravanje poruka i kontroliranje nisu dokaz ljubavi? Da druga osoba ne mora osjećati isto? I da se može obratiti roditelju ako se u odnosu osjeća neugodno, zbunjeno ili povrijeđeno? Prve ljubavi nisu samo simpatije, kroz njih djeca počinju učiti o bliskosti, povjerenju, granicama, prihvaćanju, ali i o odbijanju i prekidima, navode u objavi.
Ističu i da se osjećaj zadovoljstva u vezi postiže ako smo iskreni i vjerujemo jedno drugome, slušamo se i podržavamo, radimo na međusobnom poštovanju, trudimo se riješiti nesuglasice i svađe razgovorom i razumijevanjem te ako svatko zadrži prostor za sebe. To su, na primjer, prijatelji, interesi i slobodno vrijeme. No, nekad veze mogu biti neugodne i štetne.
- Neki od znakova da se nalaziš u takvoj vezi su: zabranjivanje viđanja drugih prijatelja ili određenih osoba, nanošenje fizičke ili psihičke boli, vršenje pritiska dok netko ne dobije ono što želi, izostanak iskrenosti, strah od određenih reakcija dečka ili cure, objasnili su iz Hrabrog telefona.
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Nastavili su da su prekidi u mladosti prirodni, no da ponekad mogu biti stresni, a osjećaji intenzivni, kao da smo izgubili sve i ostali posve sami i bespomoćni.
- No, postoje neki načini na koje si možeš pomoći ako proživljavaš ovo razdoblje: razgovor s bliskim osobama, zajedničke aktivnosti s prijateljima, pisanje, crtanje ili drugačije kreativno izražavanje svojih osjećaja, usmjeravanje misli na pozitivne stvari u budućnosti razmišljanje o tome što si naučio/la u bivšoj vezi. Ako se u svojoj vezi ne osjećaš dobro i želiš ju prekinuti, no ne znaš kako, možda može ti pomoći razgovor s našim savjetovateljima putem telefonske linije 116 111 ili chata. Javiti nam se možeš i ako želiš podijeliti bilo kakva svoja razmišljanja o vezama, rado ćemo te saslušati, ističu iz Hrabra telefona.
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