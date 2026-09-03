Roditelji, kad biste pustili dijete da ide samo u školu?

Svi roditelji imaju isti cilj, sigurnost svoje djece, no stavovi se često razlikuju. Što mislite, kad je dijete spremno da ide samo u školu?

Preostalo je manje od tjedan dana do povratka učenika u klupe. Prema školskom kalendaru za školsku godinu 2026./2027. nastava počinje 7. rujna. S tim datumom u školu kreću i brojni prvašići, a još neko vrijeme roditelji će ih pratiti u školu.

Međutim ne slažu se svi roditelji oko toga kad su spremni dijete putiti samo da ide u školu. Naravno, nisu svi u jednakoj situacij, jer neka djeca do škole moraju prijeći tek jedan pješački prijelaz, druga se moraju ukrcati u školski autobus, a neka se pak sama moraju navigirati javnim prijevozom.

Stoga vas tražimo da sudjelujete u našoj anketi i kao roditelj kažete kad smatrate da je vrijeme da dijete krene samo ići u školu, prema tome ide li pješke u školu, ukrcava li se u organizirani školski autobus ili koristi neki drugi oblik javnog prijevoza.

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