Ovo su najrjeđa imena u Hrvatskoj: Nosi ih svega deset ljudi

Iz podataka Državnog zavoda za statistiku izdvojili smo podatke o muškim i ženskim imenima koja u Hrvatskoj nosi svega deset osoba.

Odabrati ime za dijete nije jednostavan zadatak, osobito roditeljima koji žele izbjeći ona koja će njihovo dijete dijeliti s još nekoliko vršnjaka u razredu. Ako ste među onima koji traže nešto doista rijetko, podaci s posljednjeg Popisa stanovništva nude poprilično inspiracije. Najpopularnija dječja imena u Hrvatskoj 2025. bila su Luka za dječake i Nika za djevojčice.

Kada je riječ općenito o najčešćim imenima u Hrvatskoj, popis stanovništva DZS-a kaše da je Ivan, nosi ga čak 106.657 osoba. Slijede Marija s 94.012, Ana sa 65.291 i Josip sa 61.930 osoba. Marko je peti s 46.374 nositelja.

No postoje i imena kod kojih je gotovo nemoguće slučajno naići na imenjaka. Izdvojili smo imena koja prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj nosi točno deset osoba. Na popisu su stotine vrlo različitih primjera – od imena poput Breza, Iskrica, Trešnja, Sjeverka i Svemirka, preko Odin, Cvjetan, Aramis, Prosper i Viggo, do Afrodita, Ofelija, Talita, Filomena, Lukrecija i Veneranda. Među rijetkima su i vrlo kratka imena poput Li, Rut, Mak, Zef i Eli, ali i dvostruka poput Ivan Leon, Jan Luka, Mia Lena, Fran Josip, Lana Marija ili Lucija Ana.

Važno je, međutim, naglasiti da ovo zapravo nisu nužno naj¬rjeđa imena u Hrvatskoj, nego najrjeđa za koja možemo znati točan broj nositelja. DZS zbog zaštite pojedinačnih podataka ne objavljuje podatke za imena i prezimena koja nosi manje od deset osoba. To znači da negdje u Hrvatskoj postoje i imena koja imaju samo jednog, dva ili nekoliko nositelja – ali koja su to, javnosti nije poznato.