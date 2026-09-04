Nastavnice do suza nasmijale 150.000 ljudi ususret početku škole: 'Svima nam je isto'

Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?
Kreće nova školska godina, a s time i nove odluke. Znaš li kako ćeš trošiti džeparac ove godine?
10:48 1 d 03.09.2026
04. rujan 2026.
Što nastavnici jedva čekaju: vikend, plaću ili učenike? Tri nastavnice iz Druge srednje škole Beli Manastir nasmijale su internet svojim videozapisom.
Nastavnice Druge srednje škole Beli Manastir nasmijale su pratitelje ove škole na društvenim mrežama videozapisom u kojem poručuju što to jedva čekaju ususret novoj školskoj godini koja počinje u ponedjeljak. Dok dvije nastavnice drže papire na kojima piše 'jedva' i 'čekamo', treća nastavnica drži papir na kojem piše 'vikend', zatim 'plaću', a onda - učenike.
Videozapis na Instagramu broji više od 150.000 pregleda. Komentari su redom pozitivni. 'Zakon! Pozdrav od požeške supatnice', 'Svima nam je isto' napisale su dvije od brojnih nastavnica koje su se pronašle u ovoj objavi. Neki su se pak našalili da su na trećem papiru očekivali 'praznike'.
Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?
Kreće nova školska godina, a s time i nove odluke. Znaš li kako ćeš trošiti džeparac ove godine?
10:48 1 d 03.09.2026
Kako izgleda život nakon diplome? Pronašli smo faks koji omogućuje karijeru otpornu na promjene
Studij mehatronike otvorio mu je vrata u industriju odmah nakon diplome. Bivši student nam je otkrio kako izgleda prijelaz iz faksa u struku.
12:31 2 d 02.09.2026
Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.
11:32 2 d 02.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 4 d 31.08.2026
Kreće nova školska godina: Iskoristite akciju i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 3 d 01.09.2026
Roditelji, kad biste pustili dijete da ide samo u školu?
Svi roditelji imaju isti cilj, sigurnost svoje djece, no stavovi se često razlikuju. Što mislite, kad je dijete spremno da ide samo u školu?
10:28 1 d 03.09.2026
Kada je vrijeme za prvu ljubavnu vezu i kako preboljeti prekid? Stručnjaci dali savjet
'Prava' dob u kojoj je dijete spremno za vezu ne postoji, govore stručnjaci, no prva iskustva pojavljuju se od 12. godine.
10:38 6 d 29.08.2026
Zahvaliti ili zahvaliti se? Razlika je ogromna, nekog možete uvrijediti
Dok zahvaliti doista znači nekome izraziti zahvalnost, zahvaliti se upotrebljavamo kada nešto želimo odbiti.
07:42 12 d 23.08.2026
Gen Z učitelj pripremio testove s memeovima: 'Neki su se nasmijali čim su otvorili test'
Danijel Bačan predaje u dvije škole, a učenicima nikad nije dosadno zbog njegovih zabavnih ideja. Jednom prilikom iznenadio ih je memeovima na testu.
08:58 54 d 12.07.2026
Kralježnica ili kralješnica? Velika rasprava na TikToku, Institut dao odgovor
Iako su oba oblika ispravna, jednom se ipak daje prednost.
10:28 75 d 21.06.2026
Maturanti gimnazije imaju važne poruke za mlađe generacije: 'Što možete odgoditi, odgodite'
Maturanti V. gimnazije 'Vladimir Nazor' Split imaju poruke za mlađe generacije. 'Nemoj da ti život pati zbog škole' jedna je od njih.
14:01 112 d 15.05.2026
Ovo je najmoderniji nastavnik u Hrvatskoj: 'U 18 godina rada nisam doživio ovoliki interes učenika'
Nastavnik Povijesti u III. gimnaziji Osijek i njegovi učenici dnevno nasmijavaju tisuće ljudi na TikToku.
15:13 120 d 07.05.2026
Imao je hit Atom, zvali ga hrvatski Justin Bieber, išao u dvije srednje. Gdje je danas Endi?
Nakon nastupa u Supertalentu objavio je hit Atom koji je zaludio tinejdžere. Danas se bavi plesom, ali je i u poduzetničkim vodama.
07:38 12 d 23.08.2026
Dirljiva objava škole: 'Ocjene su im nekada stvarale najveće brige, a danas su tek...'
Deset godina kasnije, maturanti generacije 2025./2016. Srednje škole Bartula Kašića na Pagu ponovno su sjeli u školske klupe.
10:48 19 d 16.08.2026
Kao mala oduševila je izvedbom himne, pjevala u Americi. Gdje je danas Mia Negovetić?
Mia Negovetić danas se i dalje bavi glazbom, nedavno je izdala prvi album, ali uz to zaposlena je u tvrtki za promet nekretnina.
11:38 20 d 15.08.2026
Tko je bio najbolji ministar obrazovanja i znanosti? Glasajte u anketi
Hrvatska je dosad imala 22 ministra obrazovanja i znanosti. Nakon što smo objavili gdje su oni danas, sada imate priliku odabrati najboljeg.
15:59 23 d 12.08.2026
Zeleno svjetlo za 22 kilometra nove brze ceste: Imat će pet velikih čvorišta i brojne vijadukte
Podravska brza cesta sve je bliže realizaciji, a nova dionica trebala bi znatno rasteretiti postojeću državnu cestu DC2.
15:51 59.666666666667 min 04.09.2026
Hrvatske ceste na 'zlatnom' otoku rade treći trak do trajekta! Ove kolone konačno odlaze u prošlost
Postojeća infrastruktura nije dovoljna. Za vrijeme najvećeg priljeva prometa dolazi do potpune blokade u rotoru.
15:50 1 h 04.09.2026
Umirovljeni branitelj Nikica bori se protiv otpada u Lici: 'Ne znam koliko imamo vremena'
Umirovljenik Nikica Jelić najstariji je član inicijative 'Gospić je naš dom'. Branitelj, planinar i slikar želi da 'njegova' Lika ostane zelena oaza.
16:31 19.666666666667 min 04.09.2026
Kako su poslovali fondovi u drugom stupu: Evo kolika je bila dobit u kolovozu
Prinosi OMF-ova su se kretali između 0,05 i 1,21 posto tijekom kolovoza. Isto društvo vodi najuspješniji fond, ali i onaj s najnižim prinosima.
16:23 27.666666666667 min 04.09.2026