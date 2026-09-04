Nastavnice do suza nasmijale 150.000 ljudi ususret početku škole: 'Svima nam je isto'

Nastavnice Druge srednje škole Beli Manastir nasmijale su pratitelje ove škole na društvenim mrežama videozapisom u kojem poručuju što to jedva čekaju ususret novoj školskoj godini koja počinje u ponedjeljak. Dok dvije nastavnice drže papire na kojima piše 'jedva' i 'čekamo', treća nastavnica drži papir na kojem piše 'vikend', zatim 'plaću', a onda - učenike.

Videozapis na Instagramu broji više od 150.000 pregleda. Komentari su redom pozitivni. 'Zakon! Pozdrav od požeške supatnice', 'Svima nam je isto' napisale su dvije od brojnih nastavnica koje su se pronašle u ovoj objavi. Neki su se pak našalili da su na trećem papiru očekivali 'praznike'.