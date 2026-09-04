Svaštara Nastavnice do suza nasmijale 150.000 ljudi ususret početku škole: 'Svima nam je isto'

Nastavnice do suza nasmijale 150.000 ljudi ususret početku škole: 'Svima nam je isto'

Korana Povijač
Korana Povijač

04. rujan 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Nastavnice do suza nasmijale 150.000 ljudi ususret početku škole: 'Svima nam je isto'

Nastavnice, učionica | foto: Druga srednja škola Beli manastir, Canva

Što nastavnici jedva čekaju: vikend, plaću ili učenike? Tri nastavnice iz Druge srednje škole Beli Manastir nasmijale su internet svojim videozapisom.

Nastavnice Druge srednje škole Beli Manastir nasmijale su pratitelje ove škole na društvenim mrežama videozapisom u kojem poručuju što to jedva čekaju ususret novoj školskoj godini koja počinje u ponedjeljak. Dok dvije nastavnice drže papire na kojima piše 'jedva' i 'čekamo', treća nastavnica drži papir na kojem piše 'vikend', zatim 'plaću', a onda - učenike.

Videozapis na Instagramu broji više od 150.000 pregleda. Komentari su redom pozitivni. 'Zakon! Pozdrav od požeške supatnice', 'Svima nam je isto' napisale su dvije od brojnih nastavnica koje su se pronašle u ovoj objavi. Neki su se pak našalili da su na trećem papiru očekivali 'praznike'.

tiktok instagram društvene mreže humor nastavnice početak školske godine početak škole kraj praznika DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR