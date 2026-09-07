Najneobičnija imena škola u Hrvatskoj: Neki idu u Osnovnu školu Tužno, drugi u Gačice

U Hrvatskoj imamo OŠ Lijepa Naša i OŠ Josipa Broza. Postoje i nazivi škola koji će vas nasmijati - Skakavac, Tužno, Gola, Gačice...

Mnoge škole u Hrvatskoj, posebice osnovne, nose nazive po istaknutim osobama. Ivo Andrić, Ivana Brlić Mažuranić, Marin Držić, Slava Raškaj, Andrija Mohorovičić, Vladimir Nazor - samo su neki od velikanki i velikana po kojima škole nose svoje nazive.

Imamo OŠ 22. lipnja, ali i OŠ 1. listopada 1942.

No, postoje i škole koje u svojim nazivima počast daju određenim događajima. Osnovna škola 22. lipnja u Sisku, na primjer, aludirajući na datum kada se obilježava Dan antifašističke borbe. Zatim, tu je Osnovna škola 1. listopada 1942. kod Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Na svojim internetskim stranicama pojasnili su:

- Povijest, kao ni izgled ovoga kraja, nije bila naklonjena njegovom puku. Vrijeme je prolazilo, ali ne i brojni osvajači koji nisu prekidali svoje pljačkaške pohode. Jedan od najtragičnijih događaja zbio se u susjednim Gatima u ranim satima 1. listopada 1942. g. kad su četnici iznenadili uspavano selo i izmasakrirali 98 žitelja, pretežno djece, žena i staraca. Naziv naše škole budi sjećanja na to tužno jutro, istaknuli su.

Postoji i Osnovna škola Lijepa Naša u Tuhlju, Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin, Osnovna škola Sibinjskih žrtava u Brodsko-posavskoj županiji, kao i Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec ili Osnovna škola grofa Janka Draškovića u Zagrebu.

Neke škole nazive nose po mjestima. Skakavac, Tužno, Smokvica...

No, postoje i škole koje svoja imena nose po nazivima mjesta. Neka od njih, za one koji nisu iz tog kraja, posebno su neobična. Primjerice, Osnovna škola Skakavac u Karlovcu, Osnovna škola Tužno u Varaždinskoj županiji, Osnovna škola Velika Pisanica u Bjelovarsko-bilogorskoj.

Nadalje, postoji i Područna škola Gačice u Varaždinskoj županiji ili pak Osnovna škola Gola u Koprivničko-križevačkoj županiji. Osnovna škola Velika Mlaka smjestila se u Zagrebačkoj županiji, Osnovna škola Nad lipom u Zagrebu, Osnovna škola Smokvica na Korčuli. Za jednu školu 'polomit' ćete jezik izgovarajući je - Osnovna škola Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Tu su i Osnovna škola Grohote na Šolti, Osnovna škola Vijenac u Osijeku ili pak Osnovna škola Stanovi u Zadru.

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