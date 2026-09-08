Izglasana nova karta svijeta: Evo kako izgleda i što to znači za škole

Karta svijeta kakvu znamo temeljena na Mercatorovoj projekciji iz 16. stoljeća mogla bi postati prošlost. Naime, sa 164 glasa 'za' i samo jednim 'protiv', države članice Ujedinjenih naroda ovih su dana podržale rezoluciju kojom se promiču kartografske projekcije koje točnije prikazuju stvarnu veličinu kontinenata. Tu su kampanju predvodile afričke države. Sjedinjene Američke Države jedine su glasale protiv, odbacujući inicijativu kao dio 'radikalnog ideološkog projekta'. Suzdržano je bilo šest zemalja – Estonija, Gruzija, Litva, Moldova, Srbija i Ukrajina.

Rezolucija nije obvezujuća, ali može biti poticaj školama

Treba naglasiti da izglasana rezolucija ne zabranjuje Mercatorovu projekciju niti nameće njezinu zamjenu. Umjesto toga, potiče vlade, škole, međunarodne organizacije i tehnološke kompanije da koriste projekciju Equal Earth i druge kartografske projekcije koje čuvaju odnose površina te da poučavaju o ograničenjima svake ravne karte pri prikazivanju sfernog planeta. Tijekom rasprava na ovu temu ključno je bilo pitanje moći kroz povijest: je li najrasprostranjenija karta koja je u 16. stoljeću osmišljena za europske pomorce iskrivila i geografiju, ali i percepciju Afrike?

- Karte oblikuju naše razumijevanje svijeta. One usmjeravaju obrazovanje, hrane maštu i utječu na kolektivne predodžbe, rekao je uoči glasanja Robert Dussey, ministar vanjskih poslova Toga.

Karta svijeta prema Equal Earth | foto: Equal Earth

Inače, kartograf Gerardus Mercator osmislio je svoju projekciju 1569. kako bi riješio praktičan problem pomorske navigacije. Budući da ravne linije na njegovoj karti odgovaraju stalnim smjerovima kompasa, pomorci su je mogli koristiti za određivanje plovidbenih ruta. No očuvanje smjerova postignuto je nauštrb točnog prikaza površine. Kopnene mase izgledaju sve veće što su udaljenije od ekvatora.

Pritom je to najočitije na primjeru odnosa veličine Grenlanda i Afrike: na Mercatorovoj projekciji izgledaju gotovo iste veličine, iako je površinski Afrika skoro 14 puta veća- Sjeverna Europa i Sjeverna Amerika na sličan su način uvećane u odnosu na ekvatorijalna područja. Unatoč tome što je izvorno bila namijenjena navigaciji, Mercatorova projekcija i dalje je uobičajena u obrazovnim, medijskim, digitalnim i službenim materijalima. U rezoluciji se navodi da su ta izobličenja pridonijela 'simboličkom umanjivanju' Afrike i održavanju neuravnotežene slike svijeta.

- Pravedna karta ne mijenja geografiju svijeta, već mijenja način na koji svijet vidimo, rekao je Dussey.

Problemi i s alternativnom kartom

I dok se SAD-a jedini usprotivio ovoj rezoluciji, francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot objavio je planiraju odustati od Mercatorove projekcije na svojim kartama svijeta. Pritom će i sama Francuska, kao i SAD i Rusija, izgledati manja na novom prikazu. Ta promjena znači da će i sama Francuska, kao i Sjedinjene Američke Države i Rusija, izgledati manja u odnosu na zemlje smještene bliže ekvatoru.

U Ukrajini, koja je bila među suzdržanim zemljama, podržavaju nastojenje da se isprave povijesna izobličenja koja pogađaju Afriku i druge dijelove Globalnog juga. Međutim, protive se načinu na koji neke karte izrađene u projekciji Equal Earth prikazuju ukrajinski teritorij pod ruskom okupacijom. Predstavnik Ukrajine upozorio je da bi podrška projekciji bez odgovarajućih zaštitnih mjera mogla otvoriti 'Pandorinu kutiju', dopuštajući kartama da stvaraju nejasnoće u vezi sa spornim teritorijima.

Europska unija podržala je rezoluciju, ali se osvrnula na isti problem. Govoreći u ime Unije, Irska je naglasila da se mjera odnosi isključivo na relativnu veličinu kopnenih masa te da nema nikakav utjecaj na suverenitet, teritorijalni status ili međunarodno priznate granice. EU je također navela da njezina podrška rezoluciji ne znači da odobrava karte prikazane na internetskoj stranici Equal Earth.