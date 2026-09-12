Priča kampusa u Zagrebu kojem nije bilo suđeno: Danas Studentski grad slavi svoj dan

Želja da se u Zagrebu osnuje novi kampus javila se nakon 2. svjetskog rata, a u radovima su sudjelovali i međunarodni studenti. Međutim nije zaživio.

Ove subote Mjesni odbor Studentski grad i Centar kulture Dubrava na igralištu Osnovne škole Vjenceslava Novaka obilježavaju Dan Studentskog grada cjelodnevnim sadržajem za cijelu obitelj. Program počinje u 13 sati radionicama akrobacije za djecu. Nakon toga, u 16 sati zakazan je performans Seniora Studentskog grada i gostiju.

U 18 sati počet će dječja predstava 'Poco loco: Priča bez veze'. Nakon toga, u 19 sati mađioničar Luka Vidović održat će show za cijelu obitelj, a program završava nastupom benda Corto, koji počinje u 20 sati.

Obilježavanje Dana Studentskog grada potaknulo nas je da istražimo zašto to zagrebačko naselje nosi taj naziv. Riječ je o naselju u Gornjoj Dubravi čije granice čine Dankovečka ulica na zapadu, Ulica Klin na istoku i Koledinečka ulica na jugu, dok na sjevernom dijelu kvart završava zelenilom koje se proteže duž Ulice Milovana Gavazzija.

Plakat za Dan Studentskog grada | Foto: MO Studentski grad

Na radne akcije pristiglo više od 2.000 studenata iz inozemstva

Mjesni odbor, kojemu pripadaju i tržnica Dubrava te okolne građevine, obuhvaća površinu od 103,41 hektara, a prema popisu stanovništva iz 2021. godine ima 6.595 stanovnika.

Naselje nosi ovaj živopisni naziv jer je sredinom prošlog stoljeća bilo planirano da ondje nastane studentski kampus. Ideja je zaživjela odmah nakon Drugog svjetskog rata, a radovi su počeli krajem 1940-ih. Na radovima su od 1949. godine sudjelovali i studenti na radnim akcijama, uglavnom studenti Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, pod vodstvom profesora Josipa Seissela.

Već iduće godine radnim akcijama pridružuju se i studenti iz različitih krajeva svijeta, a u Zagreb pristiže čak 2.260 inozemnih omladinaca 40 različitih narodnosti. Međutim, usprkos entuzijazmu studenata, odustaje se od montažne gradnje, a studentsko poduzeće zatvara se. To ujedno znači odustajanje od novog sveučilišnog kampusa te Studentski grad postaje stambeno naselje.

Odustalo se od kampusa, pruga zatvorena za 16 godina

Radovi se nastavljaju, ali više nema iluzije da će ondje jednog dana biti zgrade fakulteta i studentski domovi, već stambene zgrade. Većinu naselja danas čine niže zgrade dovršene 1960-ih, dok najviše zgrade u naselju datiraju iz 1970-ih.

Uz naselje je bila izgrađena i Pionirska željeznica, koja je vodila od Studentskog grada do Grada mladih, Slanovca i Miroševečke Trnave. Pruga je otvorena 1948., međutim zatvorena je već 1964., a zamijenila ju je autobusna linija.

Danas Studentskim gradom, uz južni rub naselja, Avenijom Dubrava voze tramvajske linije 4, 11 i 34, a naseljem prometuju autobusne linije 210, 213, 223 i 235, dok Dankovečkom ulicom, rubno uz naselje, voze i linije 208, 209 te 213.

MO Studentski grad | Foto: Grad Zagreb

Nasljednik ideje Kampus Borongaj

Od ideje da će ondje niknuti novi centar studentskog života ostao je samo naziv, koji često i dalje zbunjuje, između ostalog, upravo studente koji dođu u Zagreb, ali isto tako i Zagrepčane koji nisu čuli za ovu zanimljivost iz gradske povijesti.

Ideja izgradnje Studentskog grada u drugačijem obliku zaživjela je u Kampusu Borongaj, na kojem su radovi počeli još 2007. godine prenamjenom i obnovom bivših vojnih objekata. Danas su ondje smješteni Fakultet hrvatskih studija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet prometnih znanosti te stručni studiji Ekonomskog fakulteta. Iako se nalazi prilično daleko od većine studentskih domova u Zagrebu, Kampus Borongaj još nema vlastiti studentski smještaj i nikada nije do kraja uređen.

Sveučilište u Zagrebu i Studentski centar godinama spominju ideju izgradnje studentskog doma na Borongaju, u kojem bi bilo 3.000 ležajeva. Međutim, još je 2024. godine najavljena izrada projektne dokumentacije s namjerom prijave za financiranje iz europskih fondova, a nakon toga većih vijesti o napretku projekta još nema.