Postoje li 'elite' u razredima? 'Više sam to primijetio kod cura'

Postoje li 'elite' u razredima - podjela u grupe na učenike s kojima se svi žele družiti i one koje se zadirkuje i odbacuje?

U novoj epizodi redakcijskoj podcasta, koju smo snimili povodom početka nove nastavne godine, dotaknuli smo se i teme 'elita' u razredima. Prema Hrvojevim riječima, u nekim razredima postoji 'elitni dio'. Razred se, naime, podijeli u grupe te tako nastane hijerarhija - s nekim učenicima žele se družiti svi, dok se druge nerijetko i zadirkuje.

Češće kod cura?

Bruno navodi da je u svojoj generaciji to više primijetio kod ženskog nego kod muškog dijela razreda.

- U razredu je bilo otprilike 2/3 cura i 1/3 dečkiju. Mi dečki smo se uglavnom družili međusobno, osim dvojice, ali to nije bilo do nas nego su jednostavno oni sebi bili bolja ekipa, pa se nisu toliko često družili s ostalima. Za cure imam dojam da je bila veća ta podjela na 'elite' i 'alternativke'. Doduše, ne bih rekao da je bila toliko izražena hijerarhija, jednostavno su bila dva društva koja se nisu družila međusobno, objašnjava Bruno.

'Svi su bili dragi i pristupačni'

Korana pak kaže da su u njezinoj generaciji postojale osobe koje je većina učenika poznavala i prije srednje škole, no to je uglavnom zbog toga što su bili veoma aktivni, sudjelovali u raznim natjecanjima i slično.

- Tako da ako ih i nisi osobno poznavao, čuo si za njih, ali da su se baš držali kao elita, da se nisu htjeli družiti s ostalima ili da su se baš svi htjeli družiti s njima, to ne. Svi su bili dragi i pristupačni, ističe Korana, dok Hrvoje dodaje da je u njegovom razredu bilo zlih ljudi, ali da to nije nužno bilo zbog 'etikete elite'.

Dotaknuli smo se još i teme učenja, ljubavnih veza i stvaranja prijateljstava. Na koja smo još pitanja odgovorili možete pogledati u podcastu u nastavku.