Postoje li 'elite' u razredima? 'Više sam to primijetio kod cura'

Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 1 d 16.09.2026
17. rujan 2026.
Postoje li 'elite' u razredima - podjela u grupe na učenike s kojima se svi žele družiti i one koje se zadirkuje i odbacuje?
U novoj epizodi redakcijskoj podcasta, koju smo snimili povodom početka nove nastavne godine, dotaknuli smo se i teme 'elita' u razredima. Prema Hrvojevim riječima, u nekim razredima postoji 'elitni dio'. Razred se, naime, podijeli u grupe te tako nastane hijerarhija - s nekim učenicima žele se družiti svi, dok se druge nerijetko i zadirkuje.
Bruno navodi da je u svojoj generaciji to više primijetio kod ženskog nego kod muškog dijela razreda.
- U razredu je bilo otprilike 2/3 cura i 1/3 dečkiju. Mi dečki smo se uglavnom družili međusobno, osim dvojice, ali to nije bilo do nas nego su jednostavno oni sebi bili bolja ekipa, pa se nisu toliko često družili s ostalima. Za cure imam dojam da je bila veća ta podjela na 'elite' i 'alternativke'. Doduše, ne bih rekao da je bila toliko izražena hijerarhija, jednostavno su bila dva društva koja se nisu družila međusobno, objašnjava Bruno.
Korana pak kaže da su u njezinoj generaciji postojale osobe koje je većina učenika poznavala i prije srednje škole, no to je uglavnom zbog toga što su bili veoma aktivni, sudjelovali u raznim natjecanjima i slično.
- Tako da ako ih i nisi osobno poznavao, čuo si za njih, ali da su se baš držali kao elita, da se nisu htjeli družiti s ostalima ili da su se baš svi htjeli družiti s njima, to ne. Svi su bili dragi i pristupačni, ističe Korana, dok Hrvoje dodaje da je u njegovom razredu bilo zlih ljudi, ali da to nije nužno bilo zbog 'etikete elite'.
Dotaknuli smo se još i teme učenja, ljubavnih veza i stvaranja prijateljstava. Na koja smo još pitanja odgovorili možete pogledati u podcastu u nastavku.
Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 1 d 16.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 3 d 14.09.2026
Zanima te komunikacija i AI? Sveučilište uvodi novi studij strateškog komuniciranja
Algebra Bernays širi područje komunikacijskih znanosti novim pročelnikom Stjepanom Lackovićem i specijalističkim studijem Strateško komuniciranje.
13:05 6 d 11.09.2026
Što mladi misle o svijetu koji na njima ostaje? Ključ je u usmjerenom obrazovanju
Razgovarali smo sa studentima i otkrili kako oni gledaju na svijet 'koji na mladima ostaje'. Ipak su optimistični.
09:29 8 d 09.09.2026
Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.
11:32 15 d 02.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 17 d 31.08.2026
Kreće nova školska godina: Iskoristite akciju i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 16 d 01.09.2026
Priča kampusa u Zagrebu kojem nije bilo suđeno: Danas Studentski grad slavi svoj dan
Želja da se u Zagrebu osnuje novi kampus javila se nakon 2. svjetskog rata, a u radovima su sudjelovali i međunarodni studenti. Međutim nije zaživio.
09:40 5 d 12.09.2026
Jeste li za ili protiv papuča u školama? Naši novinari podijelili svoje stavove
Školske papuče ugodne su i doprinose čistoći i obiteljskoj atmosferi, ali ponekad mogu biti i razlog zadirkivanja, a evo što misle naši novinari.
11:35 4 d 13.09.2026
Stvara li se prevelik pritisak zbog prvog dana škole? 'Ni ne stigneš nikoga upoznati'
Prvi dan škole većini predstavlja pritisak, ali zapravo traje oko sat vremena, razrednik daje informacije, a ti gotovo nikog ne stigneš ni upoznati.
12:22 9 d 08.09.2026
Kako preživjeti prvi dan srednje i što ako bude 'banana'? 'Ne moraš već prvi dan imati prijatelje'
Novu epizodu redakcijskog podcasta posvetili smo prvom danu škole. Ne brinite, čak i da prođe loše, to nikako ne znači da će naredni dani biti takvi.
16:18 13 d 04.09.2026
Samo je jedan način da vam život s cimerom bude ugodan: 'Meni je jako smetalo...'
Ako želite da vam suživot s cimerom bude ugodan, morate - komunicirati. U redu je reći da vam 'nije dan' ili ga opomenuti za nešto što nije napravio.
15:32 34 d 14.08.2026
Ovo su najrjeđa imena u Hrvatskoj: Nosi ih svega deset ljudi
Iz podataka Državnog zavoda za statistiku izdvojili smo podatke o muškim i ženskim imenima koja u Hrvatskoj nosi svega deset osoba.
16:08 7 d 10.09.2026
Izglasana nova karta svijeta: Evo kako izgleda i što to znači za škole
Ujedinjeni narodi podržali su rezoluciju kojom se promiču kartografske projekcije koje točnije prikazuju stvarnu veličinu kontinenata.
10:04 9 d 08.09.2026
Najneobičnija imena škola u Hrvatskoj: Neki idu u Osnovnu školu Tužno, drugi u Gačice
U Hrvatskoj imamo OŠ Lijepa Naša i OŠ Josipa Broza. Postoje i nazivi škola koji će vas nasmijati - Skakavac, Tužno, Gola, Gačice...
15:00 10 d 07.09.2026
Nastavnice do suza nasmijale 150.000 ljudi ususret početku škole: 'Svima nam je isto'
Što nastavnici jedva čekaju: vikend, plaću ili učenike? Tri nastavnice iz Druge srednje škole Beli Manastir nasmijale su internet svojim videozapisom.
10:59 13 d 04.09.2026
HAC oprema A7 za 13 milijuna eura: Stižu AI kamere, optika i razglas! Ali to ni blizu nije sve
Svi ti uređaji moraju međusobno komunicirati. Zato se nabavlja i SDUN – sustav daljinskog upravljanja i nadzora, svojevrsni živčani sustav tunela.
16:07 10 h 17.09.2026
Novi prometni koridor na istoku Zagreba: Čulinečka ide sve do Radničke, stižu i biciklističke staze
Prometno zapostavljeni dio istoka Zagreba mogao bi dobiti novu važnu vezu, dugu više od kilometra.
16:06 10 h 17.09.2026
Ovi umirovljenici dobili su 40 eura veće mirovine: Većinom su žene u kasnim 70-ima
Dio obiteljske mirovine porastao je nakon usklađivanja. S povećanjem osobne mirovine, ovi korisnici sada imaju 40 eura više, ali i dalje malo.
16:26 10 h 17.09.2026
Kartice pogodnosti za umirovljenike: 'Želimo povećati kupovnu moć i pružiti im podršku'
Istarski umirovljenici dobivaju karticu pogodnosti. Nudit će im se brojne pogodnosti, primjerice popust u trgovini ili u frizerskom salonu.
16:24 10 h 17.09.2026