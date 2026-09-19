Za ili protiv ljubavnih veza u srednjoj? 'Ima onih koji se stalno ljubakaju po hodnicima'

Jeste li za ili protiv papuča u školama? Naši novinari podijelili svoje stavove
Školske papuče ugodne su i doprinose čistoći i obiteljskoj atmosferi, ali ponekad mogu biti i razlog zadirkivanja, a evo što misle naši novinari.
11:35 6 d 13.09.2026
19. rujan 2026.
Hrvoje smatra da nakon veza u srednjoj možeš biti zreliji na faksu, Korana kaže da se treba fokusirati na učenje, a Bruno da veze mogu povezati ekipe.
Mi smo novu školsku godinu dočekali s posebnim izdanjem redakcijskog podcasta, a naši novinari Korana, Hrvoje i Bruno razgovarali su o tome kako je izgledao njihov prvi dan, ali i o drugim školskim temama, između ostalog o ljubavnim vezama u srednjoj školi.
- Mislim da to nije baš nužno, ali znam da ćete me sad osuditi. Moje mišljenje je da se tad treba više fokusirati na prijateljstva, druženje, učenje, a ne na veze, ali ne osuđujem. Ja sam imala dečka u srednjoj školi i onda sam radije šetala s njim po gradu, nego učila i smatram da to nije bila najbolja odluka, ispričala je Korana.
Hrvoje na to kroz smijeh odgovara 'kad ćeš, ako nećeš u srednjoj'. On misli da se iz veza u tom razdoblju može puno naučiti, ali naglašava da je bolje biti singl nego u lošoj vezi.
- Bitno je da ne bude isforsirano. Ako ste u lošoj vezi ili to prelazi u neke drame, ogovoranja, slanje neprimjerenih fotografija što je nažalost što često ili prijetnje, bolje je iz toga izaći čim prije i odmaknuti se od toga. Ali postoje i one slatke ljubavne priče koje se događaju u srednjoj školi, na primjer prvi poljubac. Mislim da od toga ne treba bježati samo zbog školskog uspjeha, smatra Hrvoje.
Korana je sad ipak malo popustila i rekla da se 'predaje'. Prisjetila se da je jedna cura koja je s njom išla u razred u srednju i dalje u vezi s dečkom s kojim je prohodala u srednjoj te kaže da je sigurna da će se i vjenčati i imati djecu. Hrvoje je zatim naveo još nekoliko benefita veze u srednjoj.
- Mislim da ćeš, nakon toga iskustva u srednjoj, kad dođeš na faks i želiš biti u ozbiljnijoj vezi, biti zreliji, da te to može ipak nečemu podučiti, pa makar veza bila loša, pod loša ne mislim nasilna, nego da niste bili jedno za drugo ili da ste bili premladi, mislim da te to može puno pripremiti i da kasnije možeš biti bolji partner u vezi, priča Hrvoje.
Jeste li za ili protiv papuča u školama? Naši novinari podijelili svoje stavove
Školske papuče ugodne su i doprinose čistoći i obiteljskoj atmosferi, ali ponekad mogu biti i razlog zadirkivanja, a evo što misle naši novinari.
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S time se složio i Bruno, koji je ispričao kako je veza njegovih razrednih kolega povezala mušku i žensku ekipu u razredu.
- Prije smo se družili više odvojeni, a kad su oni prohodali, počeli su nas zvati na zajednička druženja i onda su svi profitirali od njihove veze. Nekako te veza u srednjoj može učiti i ozbiljnosti, ali mislim da je problem što je sve što se događa u školi dosta javno i tračevi se jako brzo šire, a nekad ni nisu svi istiniti. Ljudi izmišljaju svakakve gluposti, pa mislim da neki parovi odlučuju to skrivati u srednjoj, biti oprezniji, ispričao je Bruno.
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Hrvoje se s time složio, ali kaže i da kao da neki parovi to sami traže jer ima onih koji se stalno ljubakaju po hodnicima, barem je bilo u njegovoj srednjoj.
- Po hodnicima, razredima, plaze jedno po drugom, u učionicama i to iskreno ne bih preporučio. Meni je to jako išlo na živce, možda jer ja nisam bio u ljubavnoj vezi, ali mislim da škola nije primjereno mjesto za to, ono odi van, nadovezao se Hrvoje.
Korana je za kraj rekla da joj se sad kad gleda na srednju čini kao da si tad toliko mlad, no zna da se u to vrijeme smatrala jako odraslom i zrelom. Dodala je da možda ipak griješi jer veza u srednjoj ipak ima više benefita koji se mogu izvući na kraju.
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