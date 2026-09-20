Neki roditelji sportske preglede za djecu sad plaćaju i triput skuplje: 'Sve je bilo kao na traci'

U ožujku je usvojen novi Pravilnik zbog kojeg su pregledi sad opširniju i obavljaju se jednom godišnje, doduše za dio roditelja to znači rast troškova

U ožujku ove godine na snagu je stupio novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima sportaša, kojim se regulira i način provođenja pregleda učenika i studenata koji sudjeluju na natjecanjima u sustavu školskog i akademskog sporta. Budući da je Pravilnik stupio na snagu u ožujku, brojni će učenici na prve preglede prema novom sustavu ići tek sada, nakon početka nove školske godine.

Prema novom pravilniku, sportaši preglede moraju obaviti jednom godišnje, odnosno jednom u dvije godine ako se bave manje fizički zahtjevnim sportovima iz kategorije IA, u koju, između ostalih sportova, spadaju kuglanje, minigolf, pikado, curling i streljaštvo.

Pregledi su se prema starom pravilniku obavljali dvaput godišnje, međutim, uključivali su manje obveznih pretraga. Prema novom pravilniku, pregledi, uz mjerenje visine, težine i postotka masnog tkiva, klinički pregled po organskim sustavima te mjerenje krvnog tlaka, moraju uključivati i 12-kanalni EKG uz procjenu rizika od iznenadne srčane smrti prema Seattle kriterijima te spirometriju (mjerenje volumena i brzine protoka zraka pri udisaju i izdisaju).

Što sve mora obuhvatiti pregled?

Na pregledu se sportašima radi i kompletna krvna slika, što uključuje nalaze jetrenih enzima, uree, kreatinina, glukoze u krvi, urina i serumskog željeza. Sportašicama generativne dobi i sportašima koji se bave sportovima visoke dinamičke komponente određuje se i hormon štitnjače TSH.

Za određene sportove i razine opterećenja u treningu i natjecanju mogući su i dodatni obvezni pregledi, što je određeno smjernicama koje donosi Hrvatsko društvo za sportsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

Na prvu se čini kao da je promjena izrazito dobrodošla jer pregled vrijedi čitavu godinu i obuhvaća širi spektar pretraga. Međutim, roditelji s kojima smo razgovarali ističu da je trošak sada i više nego dvostruko veći.

S 32 na čak 90 eura

Silvija, čija dva sina treniraju nogomet u Makarskoj, kaže nam da su dosad na pregled išli dvaput godišnje, krajem veljače i kolovoza. Kaže nam da su preglede dosad plaćali 16 eura, a prije nekoliko godina oko 10 eura. Zadnji pregled prema starom sustavu obavili su u veljači.

- Pregled je dosad obuhvaćao mjerenje težine i visine, EKG te razgovor s doktorom, koji bi poslušao dijete, pregledao kralježnicu i slično. Sad smo platili 90 eura po djetetu. Ukoliko imamo nalaze krvi, onda plaćamo 'samo' 70 eura, uz napomenu kluba da odabrana doktorica djeteta nije dužna dati uputnicu za pretragu u bolnici, ispričala nam je Silvija.

'Nije problem platiti i 100 eura ako je pristup normalan'

Nekima preglede plaćaju sportski klubovi, no kaže nam da njezini sinovi nemaju tu opciju. Unatoč tome što novi pravilnik propisuje detaljniji pregled, ova majka nije zadovoljna načinom na koji je pregled izgledao.

- U Makarsku su došli obaviti sistematske preglede djelatnici jedne poliklinike iz Splita. Sve je bilo kao na traci. Niti pet minuta po djetetu – 15 djece u sat vremena. Vađenje krvi, urin, EKG, spirometrija, mjerenje visine i težine te doktor koji je poslušao dijete i rekao mu da dotakne rukama prste na nogama. Uz riječi: 'Hvala, to vam je 90 eura'. Ni računa ni ničega. Djetetu nisu dali da sjedne minutu i pritisne ruku nakon vađenja krvi, već je odmah morao leći na EKG. Takve stvari su me razočarale. Nije problem platiti i 100 eura ako je pristup normalan. Moj mlađi sin ima devet godina i bio je zbunjen takvim pristupom, ispričala je Silvija.

Osim što želi da se svakom djetetu posveti malo više vremena, Silvija nam kaže da bi voljela da sistematski pregled obuhvaća i ultrazvuk srca jer je dojma da sve više sportaša umire od srčanog udara.

Neki kažu da im je sad triput skuplje, drugi da je podjednako

I drugi roditelji odgovorili su da će pregledi sada stajati više. Antonela je napisala da je prošle godine pregled platila 40 eura, a vidi da će ga sada platiti 90 eura. Karolina je napisala da će pregled ove godine platiti triput skuplje.

- Platila sam više... ali sad pregled vrijedi godinu dana, prije samo pola godine, pa mi dođe na isto na godišnjoj razini. Drago mi je da su uveli detaljniji pregled i da je jednom godišnje dosta. 70 eura sam platila... krv, urin, spirometrija, vid, 12-kanalni EKG, visina/težina... dobra anamneza i pregled, napisala je Jelena.

Subvencionirani pregledi za šest eura

Nekoj djeci liječničke preglede plaćaju klubovi i sportske zajednice. U nekim slučajevima klub plaća dio pregleda, a ostatak trebaju pokriti roditelji. Na primjer, Valentina je napisala da će klub pokriti sve osim krvnih pretraga, za koje će morati izdvojiti između 18 i 65 eura.

Inače, liječnički pregledi u za to određenim domovima zdravlja mogu se obaviti i po subvencioniranoj cijeni od šest eura. Međutim, za to se morate unaprijed prijaviti, a termin se obično čeka nekoliko mjeseci, što za mnoge sportaše predstavlja problem jer zdravstveni pregled moraju obaviti najkasnije mjesec dana od dana početka bavljenja sportskom pripremom, odnosno unutar mjesec dana od početka treninga moraju dobiti važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje im je izdao nadležni liječnik.