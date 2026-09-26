Ove kekse morate ispeći svojim psima: Učenici su nam otkrili recept i pripremu

Učenici Agronomske škole Zagreb pokazali su nam kako ispeći domaće pseće keksiće. Na sve ih je motivirao njihov ljubimac AŠ.

Priču o Ašu, psu Agronomske škole Zagreb, već smo vam ispričali. Spomenuli smo vam i da su učenici, u suradnji s nastavnicima, zbog Aša osmislili recept za pseće poslastice KeksAš koje uz svega nekoliko sastojaka i malo vremena možete ispeći u svojoj kuhinji. Nikolina i Marin, maturanti koji pohađaju smjer agroturistički tehničar, pokazali su nam kako.

Sastojci su zobeno brašno, jabuke, mrkve i jaja. Točne omjere možete pronaći u videozapisu u nastavku, kao i korake ove jednostavne pripreme. Tijesto od zobenog brašna nije previše ljepljivo jer zob ne sadrži gluten i zato je KeksAŠ lako probavljiv. Keksići se peku 25 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C.

- Miris koji će se širiti kuhinjom sigurno će privući njuškice! Darujte ih s osmijehom vašoj najdražoj njuškici! Dobar im tek, poručuju iz škole.

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