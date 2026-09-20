Znate li da postoji ograničenje trajanja usmenog? Ne smiju vas ispitati više od dvpaut dnevno

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20. rujan 2026.
Usmeno ispitivanje smije trajati najviše deset minuta, a u jednom danu ne možete odgovarati više od dva puta, propisano je Pravilnikom.
Počela je nova nastavna godina, a s njom dolazi i usvajanje novih pravila. Naime postoje neka za koja možda nikad niste ni čuli, na primjer, znate li da je propisano koliko dugo smije trajati usmeni ispit?
To je određeno Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. On propisuje da usmeno ispitivanje može trajati najviše 10 minuta po učeniku.
Treba napomenuti da ako u danu imate pisanu provjeru, smijete usmeno odgovarati samo još jednom, a ako taj dan nemate pisanu provjeru, možete usmeni odgovarati najviše dvaput. U jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše njih četiri.
Također učitelji i nastavnici dužni su učenike obavijestiti o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja provjere.
Vjerojatno ste čuli za mit da se ako pola razreda padne neki test, on ponavlja. To nije istina, odnosno ništa u Pravilniku ne obvezuje učitelje i nastavnike da to učine. Međutim, ako zaključe da učenici nisu dovoljno dobro usvojili prethodno gradivo da bi nastavili s učenjem novoga, slobodni su to učiniti.
Pripremili smo i video u kojem sve objašnjavamo, pa ga proslijedite kolegi. Ako želite doznati detaljnije informacije o školskim pravilima, u ovom članku sve smo dodatno pojasnili.
Od sada se svi 18-godišnjaci mogu pretplatiti na portal srednja.hr putem kulturne iskaznice. Kako aktivirati pretplatu, doznajte ovdje.
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