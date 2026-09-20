Znate li da postoji ograničenje trajanja usmenog? Ne smiju vas ispitati više od dvpaut dnevno

Usmeno ispitivanje smije trajati najviše deset minuta, a u jednom danu ne možete odgovarati više od dva puta, propisano je Pravilnikom.

Počela je nova nastavna godina, a s njom dolazi i usvajanje novih pravila. Naime postoje neka za koja možda nikad niste ni čuli, na primjer, znate li da je propisano koliko dugo smije trajati usmeni ispit?

To je određeno Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. On propisuje da usmeno ispitivanje može trajati najviše 10 minuta po učeniku.

U jednom danu možete pisati samo jednu provjeru

Treba napomenuti da ako u danu imate pisanu provjeru, smijete usmeno odgovarati samo još jednom, a ako taj dan nemate pisanu provjeru, možete usmeni odgovarati najviše dvaput. U jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše njih četiri.

Također učitelji i nastavnici dužni su učenike obavijestiti o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja provjere.

Mora li učitelj ponoviti test ako pola razreda padne?

Vjerojatno ste čuli za mit da se ako pola razreda padne neki test, on ponavlja. To nije istina, odnosno ništa u Pravilniku ne obvezuje učitelje i nastavnike da to učine. Međutim, ako zaključe da učenici nisu dovoljno dobro usvojili prethodno gradivo da bi nastavili s učenjem novoga, slobodni su to učiniti.

Pripremili smo i video u kojem sve objašnjavamo, pa ga proslijedite kolegi. Ako želite doznati detaljnije informacije o školskim pravilima, u ovom članku sve smo dodatno pojasnili.

Od sada se svi 18-godišnjaci mogu pretplatiti na portal srednja.hr putem kulturne iskaznice. Kako aktivirati pretplatu, doznajte ovdje.