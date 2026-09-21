Ne znate u koliko ste sati rođeni? Sada možete provjeriti online

Više nije potrebno tražiti stare dokumente i rodni list za sat rođenja. Od sada ta informacija dostupna je online.

Uspostavom Središnjeg registra stanovništva (SRS) građanke i građani Hrvatske online mogu provjeriti niz svojih podataka. Cilj je sustava građanima omogućiti jedinstveno mjesto pristupa i provjere podataka iz javnih evidencija. Građani do kraja ove godine u registru mogu provjeriti svoje podatke jer je plan da se od 1. siječnja 2027. podatci iz registra koriste za ostvarivanje prava na dječji doplatak, stipendije studenata, socijalne naknade i slično. Podatke će koristiti državne institucije, ali i općine, gradovi i županije temeljem usklađenih propisa iz njihove nadležnosti.

Moguće vidjeti sat rođenja

Samom sustavu pristupa se preko e-Građana. Građani mogu otići na internetsku poveznicu registar-stanovnistva.gov.hr te se tamo prijaviti preko e-Građana. Druga je mogućnost izravno otići na e-Građane te nakon prijave pod Katalog usluga - Aktivno građanstvo izabrati Središnji registar stanovništva. Pristup Središnjem registru moguć je i osobnim odlaskom u nadležnu ispostavu Porezne uprave.

Ono što je zanimljivo jest da građani u sustavu mogu vidjeti i sat rođenja. Naime, pod Upisani podatci - Opći podatci moguće je vidjeti datum i vrijeme rođenja. Drugi dostupni podatci jesu OIB, podatci o roditeljima i djeci, prebivalište i boravište, obrazovanje i slično.

Središnji registar stanovništva | foto: SRS

U sustavu i digitalne diplome

Budući da su uspostavljane digitalne diplome, i one su vidljive u Središnjem registru stanovništva. Kako se krenulo i s digitalnim svjedodžbama, i one bi jednom trebale biti vidljive u Središnjem registru stanovništva.

Svi podatci, objašnjeno je u Središnjem registru, preuzimaju se automatski iz službenih evidencija u realnom vremenu. Građani ih ne trebaju posebno prijavljivati, navedeno je, a sami mogu prijaviti i svoju vjeru, materinski jezik, nacionalnost ili kontakt podatke. Svi podatci zaštićeni su enkripcijom, a pristup je dopušten samo ovlaštenim tijelima, objašnjeno je.