Ivan (12) na dobrom je putu da postane prvi Hrvat u F1: 'Ferrari je moj najveći san, a idol mi je Senna'

Samoborcu Ivanu Janičijeviću tek je 12 godina, a jedan je od najvećih mladih talenata hrvatskog kartinga. Sredinom rujna, na pretposljednjoj utrci prvenstva Hrvatske (RMC Croatia) u natjecateljskom 2-taktnom kartingu osigurao je novi naslov prvaka. Drugi mu je to naslov u samo dvije godine bavljenja tim sportom.

Ovog i idućeg mjeseca pred njim su važne utrke u regionalnim RMC SSC i RMC Central Europe natjecanjima. U oba se prvenstva bori za naslov koji donosi pravo nastupa na prestižnom svjetskom Rotax Grand Finalu, koji će se u studenom održati u portugalskom Portimãu.

Uoči odlučujućih utrka Ivan je za srednja.hr otkrio kako se uopće zainteresirao za ovaj sport, kako natjecanja usklađuje sa školskim obavezama, ali i vidi li se u budućnosti u najvišoj točki motosporta – Formuli 1.

Sjeo u kart i odmah počeo nizati pobjede

Da je riječ o velikom talentu, pokazalo se već nakon prve utrke. Ivan je prvi puta u svoj Rotax natjecateljski kart sjeo dan prije prve utrke prošlogodišnjeg prvenstva Hrvatske u Koprivnici. Već je sljedeći dan ostvario svoju prvu službenu pobjedu.

- Sjećam se te početne nervoze i suočavanja s velikim novim izazovom, ali to je s vremenom isparilo. Već sam tijekom vožnji u 4-taktnim rental kartovima osjećao da je upravo to moj poziv, a obitelj mi je omogućila da u kratkom roku steknem puno trkaćeg iskustva, pa mi je zbog toga ulazak u 2-taktni natjecateljski karting bio nešto lakši, iako sam u principu kasno krenuo. Danas se starta već s četiri, pet godina i do tog trenutka kada sam ja krenuo na svoj put, imaju preko šest godina iskustva. Dalje je sve bilo stvar kao i u svakom drugom sportu; puno treninga, natjecanja, putovanja, truda i zalaganja, ali i stalnog vježbanja mimo samog kartinga. Trebao sam brzo napredovati u samo par mjeseci i mislim da sam u tome i uspio, s obzirom na rezultate koje uspijevam ostvarivati već ove godine, posebice na međunarodnoj sceni, navodi Ivan za srednja.hr.

Već u uvodu teksta nabrojali smo njegove glavne uspjehe, a pitamo ga i koji mu je od do sada ostvarenih najdraži. On izdvaja pobjedu u ožujku ove godine u Jesolu, pokraj Venecije u Italiji. Kvalifikacije nije odradio dobro, startao je 28., ali je na kraju došao do ukupne pobjede. I to na mokroj stazi, na vrlo konkurentnom gridu.

- Tada sam neke stvari i sam sebi dokazao, poput toga koliko mogu biti dobar po kiši... Rado se prisjetim i svoje prve RMC Euro Trophy utrke u Cremoni (Rotax europsko prvenstvo) kada sam ostvario 6. mjesto sa velikim probojom u finalnoj trci, isto po kiši, na slick gumama za suho. Pa prva pobjeda u CEZ utrci u Novom Marofu, sa zadnjeg do prvog mjesta... Ima takvih trka puno koje su mi se urezale u pamćenje po nekom posebnom novom ostvarenju, kaže Ivan koji vjeruje da one najbolje utrke tek dolaze.

Jedan od glavnih konkurenata mu je sin F1 legende

A kako je to voziti protiv nekoga tko već samim prezimenom privlači veliku pažnju? Ivan to zna najbolje jer se za naslov prvaka na natjecanju RMC Central Europe bori i protiv Robina Räikkönena, sina Kimija Räikkönena, posljednjeg Ferrarijevog prvaka u Formuli 1.

- Pa definitivno je to prije svega; čast i motivacija. Navijam za Ferrari i Kimi je legenda i Formule 1 i Ferrarija i isprva mi je bilo zaista nestvarno biti kraj njega i voziti sa njegovim sinom na utrkama. Robin je sjajan mladi vozač i uvijek volim kada smo zajedno na stazi. Ima ogromnu podršku svojeg tate, nedavno je potpisao za Red Bull Junior team što je dokaz o kakvom je potencijalu riječ. No na stazi, ako imam dovoljno konkurentan materijal (kart/motor), smatram da mogu konkurirati i njemu i najboljim svjetskim vozačima svoje generacije. Tako da ne osjećam više nikakav pritisak zbog toga, već me pokreće glad za uspjehom i pobjedama u tako elitnom trkaćem društvu, ističe Ivan.

Ivan Janičijević | foto: privatna arhiva

'Često učim i pišem zadaće na stazi'

Kada nije vozač, Ivan je, kao i njegovi ostali vršnjaci, učenik 6. razreda. Pohađa OŠ Bogumil Toni u Samoboru. Tempo karting utrka zna biti naporan pa često, posebice potkraj tjedna, mora izostajati s nastave. Kada su u pitanju međunarodna natjecanja i po dva, tri dana. Donedavno je trenirao i nogomet, međutim sada se posvetio specijaliziranim fitness treninzima koji su prilagođeni vozačima kartinga. Tako trenira svakodnevno, jer bez adekvatne snage, posebice u vratu, ramenima, rukama, gibljivosti i balansa cijelog tijela, gotovo je nemoguće napredovati i uspjeti u ovom sportu. Ivana pitamo i koliko mu je teško usklađivati školu s kartingom te nosi li ponekad zadaće sa sobom na trkaće vikende.

- Pa to je zapravo uobičajeni tjedni ritam na koji sam se već navikao. Često učim i pišem zadaće na stazi, između sesija, navečer u hotelu ili dok putujemo na neku utrku ili prema kući. Često su utrke poprilično udaljene pa to znaju biti višesatni putevi, a vozio sam i po UK, UAE, Francuskoj i sličnim destinacijama, pa sam često svoje školske obaveze obavljao i u avionu. Bude teško neki puta se prebaciti iz trkaćeg vikend moda u normalni školski tjedan. No, znam da je školski uspjeh preduvjet da se uopće mogu baviti kartingom, pa se potrudim koliko treba da ispratim gradivo i ne zaostajem za drugima, kaže Ivan. U školi prolazi s odličnim uspjehom, kaže, svjestan je da će mu to puno značiti kada odraste.

U školi imaju razumijevanja, a među vršnjacima se ne želi isticati

Ovo nije mala stvar, jer mnogi njegovi vršnjaci koji se bave istim sportom nerijetko idu u online školu ili se školuju kod kuće, uz privatne tutore i slično.

- Moja obitelj i ja nemamo takve mogućnosti i smatram da je upravo taj balans između sporta i škole, najbolji i najispravniji put za moje odrastanje, smatra Ivan.

Bitna karika u tom uspjehu su i Ivanovi nastavnici. Razrednica i škola imaju puno razumijevanja pa to povjerenje pokušava uzvratiti dobrim ocjenama. Ipak, među vršnjacima je on samo jedan od razrednih kolega.

- U školi zapravo gotovo i ne komentiramo karting utrke i čime se bavim, pokušavam se ne isticati među svojim prijateljima zbog toga i ostati skroman i biti jednostavno dijete kao i svi ostali, družiti se, igrati, te ispunjavati svoje školske obaveze kao i svi drugi, kaže Ivan.

Dodaje i da mu ostaje i slobodnog vremena za igru s vršnjacima, druženje s obitelji, a ponekad voli otići i na pecanje koje služi kao odmor nakon vikenda ispunjenih adrenalinom.

Ulazak u Formulu 1 nije nimalo jednostavan

Mlade nade trkaćih sportova itekako se imaju u koga ugledati. Najnovija senzacija u Formuli 1 mladi je Talijan Kimi Antonelli. Tek je nedavno navršio 20 godina, a trenutačno je prvi u poretku vozača. Ivan kaže da je svjestan da bi trebao slijediti Antonellijev vozački put ako želi ostvariti svoje snove. Međutim, ulazak u Formulu 1 nije nimalo jednostavan, poglavito kada su u pitanju financije.

- Svjestan sam koliko su male šanse da bi netko uspio u tome, pogotovo iz male zemlje, bez super bogate obitelji ili tate koji je neka bivša trkaća zvijezda i zna sve i svakoga u tom svijetu, pa se sva vrata lakše otvaraju. Zato se pokušavam uvijek potruditi nešto više i biti zahvalan na svakoj prilici koju dobijem. Preda mnom je prelazak u Junior klasu, veće šasije, još brži motori i u naredne dvije godine u toj klasi znam da moram pokazati svoj talent i kvalitetu na najvećim svjetskim pozornicama, jer u suprotnom, put prema Formula jednosjedima, F4, F3, F2 do F1 neće biti moguć. Kažu da je danas potrebno preko 30-ak milijuna eura da se dođe do F1, a već sada karting sezona u mojoj dobi može koštati nekoliko stotina tisuća eura. Sve su to novci koje mi kao obitelj nemamo, pa se moram osloniti da moj talent prepoznaju vodeći svjetski timovi i sponzori, ne bi li sam trošak za moju obitelj bio što niži, svjestan je Ivan.

Uzor mu je Senna, a sanja da vozi u Ferrariju

Sretan je što mu je obitelj velika podrška i žrtvuje se na sve moguće načine kako bi imao priliku sudjelovati u ovom sportu. Na tome im je zahvalan. Za kraj Ivan nam otkriva i tko mu je u svijetu motosporta najveći uzor.

- Što se tiče mojih vozača idola, samo je jedan iznad svih, a to je Ayrton Senna, kojeg smatram najvećim svih vremena.

Sebastian Vettel prije par je godina izjavio da su 'svi Ferrarijevi fanovi, čak i ako nisu Ferrarijev fan'. Pa nas je, vodeći se time, zanimalo koliko istine ima u tome među vozačima, sanja li i Ivan da jednog dana postane Ferrarijev vozač u Formuli 1.

- Apsolutno, voziti za Ferrari je moj najveći san, ali put do Maranella i pobjede jednog dana npr. u Monzi, vodi kroz jako puno drugih stanica, drugih timova. Jako je bitno imati kvalitetne ljude oko sebe i ne raditi puno pogrešaka u odabiru sredina za razvoj i napredak. Do sada smo imali i nekih loših iskustava i učili na vlastitim greškama ili krivim odabirima, pa se nadam da ću u narednom periodu imati puno više 'pogodaka'. Utrkivanje je specifično po tome što je uspjeh zajamčen samo kao spoj vrlo kvalitetnog vozača i samog vozila koje vozač vozi te okružja u kojem vozi. Ako nešto od toga 'zašteka' uspjeh najčešće izostane, koliko god taj vozač bio kvalitetan i talentiran, jer je konkurencija prejaka i mnogobrojna. Jako je važan i novac, jer je riječ o vjerojatno i najskupljem sportu na svijetu, od samih početaka u kartingu pa sve do Formule 1 ili ostalih najjačih automorsportskih disciplina, zaključuje Ivan.