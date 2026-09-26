Ovakvu nastavu ne viđamo često: Učenici u školi pravili kobasice

Iz Srednje škole Petrinja, o čijoj smo nastavi ranije detaljnije pisali, javili su se s novim pričama s mesarskog praktikuma. Kako kažu, njihovi vrijedni učenici krenuli su u nove radne zadatke nakon odmora i ljetnih praznika. Ovog su tjedna, naime, učenici 3. razreda mesara odradili svoje prve radne vježbe unutar praktikuma pri čemu su pokazali izvrsno znanje u rasijecanju i obradi svinjske polovice, obradi i rasijecanju komada mesa govedine, rasijecanju, mljevenju i začinjavanju komada mesa, a sve u svrhu proizvodnje svježih kobasica (govedina- svinjetina) i pljeskavica.

- Također, upoznali su se i s radom atmos komore gdje su vršili termičku obradu kobasica, čime su prošli i cijeli tehnološki proces proizvodnje kobasica. Velike pohvale idu i našim učenicima 2. razreda koji su, u sklopu modula Tehnologija mesa, svoje radne zadatke iz učenja temeljenog na radu odradili unutar mesarskog praktikuma gdje su se prvi put susreli s rasijecanjem svinjske polovice, daljnjom obradom i rasijecanjem polovice te mljevenjem mesa zbog pripreme za proizvodnju mesnih specijaliteta, poručili su iz škole.

Dio mesa su i začinili te napravili svježe češnjovke. Sve to odradili su uz stručnu podršku nastavnika Branimira Garića.

- Naravno, kako bi to kod naših veselih mesara prošlo bez fine degustacije proizvoda. Puno mesnih pozdrava šalju mesari do sljedeće priče, zaključili su iz škole.

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