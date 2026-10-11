Kako napisati 'monkey' na tipkovnici? Znate li da taj znak ima i originalan naziv na hrvatskom

'At' znak ili 'monkey' simbol je koji najčešće možete vidjeti u mail adresama. U hrvatskom jeziku koristi se i naziv 'pri', a 2014. godine časopis Jezik nagradio je novotvorenicu 'vitičnik' za najbolju novu hrvatsku riječ. Taj izraz međutim nije zaživio, pa ga se danas izrazito rijetko čuje u upotrebi.

Ovaj znak vjerojatno ćete najčešće koristiti kad upisujete mail adresu primatelja. Za to istovremeno pritisnite tipke Alt Gr i V. Na tipkovnici uz slovo V vjerojatno i imate otisnut znak @, što vas podsjeća koju tipku trebate stisnuti. Kad upisujete ovaj znak na mobitelu na digitalnoj tipkovnici pritisnite tipku koja vam otvara meni sa znakovima. To je ona na kojoj piše '!#1'. Kad to učinite otvorit će se pretinac tipkovnice na kojem jednostavno pritisnite @.

Na isti način pišete znak za euro i različite zagrade

Isto pravilo kao za pisanje monkeyja na tipkovnici pratite za pisanje bilo kojeg drugog znaka kojeg vidite otisnutog u donjem desnom kutu tipkovnice. Odnosno ako pišete uglate zagrade pritisnete Alt Gr i F pa G, odnosno Alt Gr i B pa N za valovite zagrade. Simbol za euro pak možete napisati pritiskom na tipku Alt Gr pa tipku E.

Za pisanje na računalu svakako će vam dobro doći da znate napisati još neke simbole. Na primjer kad pišete tagove na društvenim mrežama trebat će vam ljestvice, već dugo poznatije kao hashtag (#). Njega napišete tako da istovremeno pritisnete na tipku Shift i broj 3 na lijevoj stranici tipkovnice.

Kako napisati znak za postotak i obične zagrade?

U tom redu vidit ćete otisnut još niz simbola koji bi vam mogli biti korisni. Za razliku od donjeg dijela tipkovnice, oni se nalaze iznad broja. Pritiskom na tipku Shift i broj 4 dobit ćete znak za dolar, tipku Shift pa 5 znak za postotak, a tipka Shift i broj 6 daju znak &, koji se zove ampersand. Tipke 8 i 9 uz shift daju obične zagrade.

Informatička pismenost posebno je važna u kontekstu toga da je ove godine Informatika bila najgore riješeni predmet na ljetnom roku državne mature. Prosječna ocjena bila je 2,1, a ocjenu nedovoljan dobilo je 36,1 posto pristupnika. Usporedbe radi, lani je Informatiku palo 25,3 posto kandidata, a preklani 27,7 posto, a analizu ocjena od 2019. do danas možete pogledati ovdje.