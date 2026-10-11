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Koja je razlika između odgajateljice i odgojiteljice? Radi se o različitim zanimanjima

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

11. listopad 2026.

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Koja je razlika između odgajateljice i odgojiteljice? Radi se o različitim zanimanjima

Odgojiteljica | foto: Canva

Je li zaposlenica u dječjem vrtiću odgajateljica ili odgojiteljica? Oba zanimanja postoje, ali jedna radi u vrtiću, dok druga u učeničkom domu.

Odgajatelj ili odgojitelj, odgajateljica ili odgojiteljica? Jedno slovo u ovom primjeru čini razliku budući da se radi o dva različita zanimanja.

Tko su odgojiteljice i odgojitelji?

Odgojiteljica ili odgojitelj zaposlenici su dječjeg vrtića. Tako propisuje Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju koji nalaže i da je stručno tijelo vrtića odgojiteljsko vijeće. 

- Odgojitelj predškolske djece radi u dječjim vrtićima obavljajući poslove njege i skrbi, odgoja, naobrazbe te socijalne i zdravstvene zaštite djece od prve godine života do polaska u osnovnu školu. Za obavljanje poslova odgojitelja predškolske djece potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni ili dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja, stoji na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

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Tko su odgajateljice i odgajatelji?

S druge strane, odgajateljica ili odgajatelj zaposlenici su srednjih škola, odnosno rade u učeničkim domovima. Zakon o odgoju i obrazovanju kaže da su odgajatelji nastavnici u srednjim školama, dok je stručno tijelo učeničkog doma odgajateljsko vijeće.

U učeničkom domu svaka skupina ima svog odgajatelja koji se brine za njeno djelovanje, zastupa grupu, osigurava protok informacija i nudi podršku i oslonac, objašnjeno je u godišnjem planu i programu Učeničkog doma Varaždin. U njihovom statutu piše da odgajatelj surađuje s roditeljima i nastavnicima, odgovoran je za kontrolu redovitog pohađanja nastave učenika odgojno-obrazovne skupine, pružanje pomoći u izradi domaćih zadataka, prati uspjehe učenika, izriče pedagoške mjere za koje je ovlašten, prati psihofizički razvoj učenika i vodi propisanu pedagošku dokumentaciju.

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